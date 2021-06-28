Более 2,5 тысячи человек осваивают IT-специальности в Академии «Яндекса»

Влада Некрасова

Академия «Яндекса» предлагает школьникам и студентам освоить IT-профессии. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«Академия объединяет несколько образовательных проектов. В «Яндекс.Лицее» ученики 8–10-х классов изучают основы промышленного программирования. Абитуриенты, которые уже определились с направлением и хотят развиваться в сфере IT, могут поступить на совместные программы «Яндекса» с вузами. В Школу анализа данных идут, чтобы стать специалистами мирового уровня в области data science», – уточняется в информационном релизе.

«Яндекс.Лицей» в этом году окончили более 2 тысяч человек, которые получили навыки junior-разработчиков: этих знаний достаточно, чтобы создавать свои первые проекты уже в школе. Сейчас по программам «Яндекс.Лицея» учатся на 372 площадках в 169 городах России и Казахстана.

Следующий шаг в образовательной траектории IT-специалистов – совместные программы «Яндекса» и ведущих российских университетов. Школа анализа данных (ШАД) сочетает в себе изучение фундаментальных основ математики и ориентацию на практическую деятельность.

«В Академии «Яндекса» мы создаем возможности для развития IT-специалистов: «Яндекс.Лицей», наши университетские программы и ШАД складываются в единую образовательную траекторию, рассчитанную на школьников и студентов разного возраста и уровня подготовки, – комментирует Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса» в России. – Мы выстраиваем образовательные программы и придумываем, как их масштабировать: инициируем совместные проекты с вузами, помогаем запускать образовательные площадки в разных городах. Мы делимся своей экспертизой и используем опыт и ресурсы, чтобы качественно улучшить образовательную среду в России. Только так, вкладываясь в общее дело, можно поддержать развитие экономики, индустрии и общества в целом».