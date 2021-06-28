Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте «Историческое путешествие» в Музее Победы

Анастасия Иванова

Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в онлайн-проекте «Историческое путешествие» в Музее Победы, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента образования и науки.

«В июне в столице завершился третий сезон образовательного проекта «Историческое путешествие», организованного московским центром «Патриот.Спорт» и Музеем Победы. В этом учебном году в нем приняли участие более 6 тысяч учащихся 7-х кадетских классов. Занятия начались в декабре 2020 года в онлайн-формате. Вместе с экскурсоводами ребята виртуально путешествовали по выставкам и диорамам музея, узнавали о битвах и героях Великой Отечественной войны, фронтовых буднях и жизни в тылу», – говорится в сообщении.

Проект «Историческое путешествие» проходит в Музее Победы уже три года, за это время в нем поучаствовали 16,5 тысячи кадет.