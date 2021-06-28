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Децентрализация: Рада может принять проект изменений к Конституции до конца года

Децентрализация: Рада может принять проект изменений к Конституции до конца года
Законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации может быть представлен в Верховной Раде в начале следующей сессии. Об этом представитель Президента в Конституционном Суде, народный депутат Федор Вениславский (фракция партии "Слуга народа") заявил в эфире телеканала «Рада».

Вениславский отметил, что этот законопроект прошел широкое публичное обсуждение, к этому вопросу были привлечены представители ассоциаций органов местного самоуправления, многочисленные эксперты и др.

«И в результате Комиссия по правовой реформе при Президенте (а именно подкомиссия по вопросам конституционного реформирования), по моему убеждению, наработала очень взвешенный, сбалансированный проект закона, в основу которого лег тот законопроект, который уже был Верховной Радой предыдущего созыва направлен в Конституционный Суд Украины. И я думаю, что где-то, наверное, в первых числах следующей очередной сессии мы сможем этот законопроект представить в Верховной Раде, и далее он будет направлен в Конституционный Суд для получения заключений», - сказал представитель Президента в КСУ.

Он спрогнозировал, что этот законопроект будет принят в первом чтении или предварительно одобрен до конца нынешнего календарного года.

«А вступит он в силу, когда за него проголосуют 300 и более народных депутатов Украины. Я прогнозирую, что это уже состоится на той сессии, которая начнется в первый вторник февраля 2022 года», - сказал депутат.
Как сообщалось, в декабре 2019 года Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

В январе 2020 года, после дискуссий в экспертной среде, в местном самоуправлении и в обществе, предложенные изменения были отозваны из парламента для доработки.

С тех пор продолжалась работа по наработке новой редакции изменений в Конституцию в части децентрализации.

Проект изменений в Конституцию относительно реформированной системы местного самоуправления, территориальной организации власти и децентрализации властных полномочий согласовали все участники Конституционной комиссии, созданной главой государства. После согласования в Офисе Президента документ направят в Верховную Раду.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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