Дело раскрыто: стало известно, почему Джина так любят бабушки 70 лет

Алексей Вольцев

Если вы думали, что группа BTS нравится только молодым девочкам, вы крупно ошибались! На самом деле у коллектива есть поклонники разных лет, даже 70+. Правда, не все парни нравятся бабушкам, а только один – Джин (Jin).

Наконец-то стало понятно, чем же парень привлекает внимание пенсионеров. Недавно несколько бабушек, которым больше 70 лет, сели и выбрали главного айдола, который им нравится. Конечно же, победил в этой борьбе Джин.

Одна бабушка заявила, что он точно протянет руку помощи нуждающимся, если попадет в такую ситуацию, например, донесет тяжелое вместо нее. А другая женщина отметила, что Джин, наверняка, очень уважительно относится к пенсионерам. «Я думаю, этот парень хорошо относится ко взрослым», – заявила поклонница Джина.

Остальным парням стоит брать пример с Джина и делать что-то, что доказало бы пожилым людям, что они тоже и тяжесть поднимут, и помогут, в случае чего. Пока что самый милый участник, по версии бабуль, это Джин и никто другой. А другим ребятам должно быть стыдно!

Сообщение Дело раскрыто: стало известно, почему Джина так любят бабушки 70 лет появились сначала на POPCAKE.