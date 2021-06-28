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Еще три центра «IT-куб» появятся в Тверской области

Еще три центра «IT-куб» появятся в Тверской области

Еще три центра цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России появятся в Тверской области, сообщает газета «Тверские ведомости». 

«Инновационные проекты в сфере образования должны решать задачи воспитания детей и молодежи как современных, прогрессивно мыслящих людей, для которых приоритетом является дальнейшее развитие региона», – сказал губернатор области Игорь Руденя.

Из областного бюджета на эти цели будет выделено больше 46,4 миллиона рублей. В этом году «IT-куб» появится в Торжке, а в следующем – в Вышнем Волочке и Кимрах. Каждый год в этих центрах смогут заниматься до 500 школьников. Не меньше 2 тысяч ребят будут принимать участие в мероприятиях, которые будут проходить в центрах.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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