Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых известных астрологов России. Его глубокие познания в этой сфере и в истории помогают ему делать более точные прогнозы для каждого Знака Зодиака. Узнайте, чем для вас будет важна эта неделя.

Порта Woman’s day поделился информацией о том, как можно достичь благополучия и сохранить удачу в момент перехода от июня в июлю. Это очень важная, но довольно размеренная в плане энергетики неделя, так что не стоит ждать от нее одних лишь проблем.

Овен

У каждого Знака Зодиака есть свои жизненные принципы. Вполне возможно, что на этой неделе у Овнов изменятся их принципы и взгляды на жизнь в целом. Это очень благоприятное время для совершения дорогостоящих покупок, работы, заключения сделок. Самое главное — проявлять силу характера только на работе и в бизнесе. Дома лучше быть помягче, поборов свою «огненную» натуру. Астролог настоятельно рекомендует бороться с любыми проявлениями жадности, наглости и нетерпимости, особенно в опасные дни: 1, 2 и 3 июля.

Телец

Тельцам начать новый месяц лучше с уборки по правилам фэн-шуй. Это поможет избавиться от всего старого и ненужных мыслей. Привлечь в свою жизнь нечто новое и приятное. Успеть сделать уборку лучше до 4 числа, ведь именно в этот день резко сменится настроение ночных светил, причем в худшую сторону. Начало недели же будет весьма ярким и позитивным. Большие успехи ожидают деловых Тельцов, которые много работают и верят в себя. Это идеальное время для поисков новой работы. В общении с близкими лучше быть дипломатичнее. Не стоит никого ни в чем упрекать.

Близнецы

Близнецам, которые хотят всего и сразу, можно воспользоваться полезными советами о привлечении любви, удачи и достатка. Астрологи же рекомендуют сделать основной какую-то одну сферу. Угнаться за двумя зайцами не получится. В любви очень повезет тем Близнецам, которые не стесняются делать комплименты. Это поможет произвести положительное впечатление на кого угодно. Также Павел Глоба советует тратить средства на развитие бизнеса и на развитие самих себя. Можно записаться на курсы повышения профессиональных навыков.

Рак

У Раков ожидается сразу три неблагоприятных дня — 1, 2 и 3 июля. Чтобы в любые опасные дни удача оставалась рядом, важно следовать десяти основным правилам успешного человека. Так Раки смогут преуспеть даже в начале нового месяца. Не стоит расстраиваться, ведь только первый блин идет комом. Уже в воскресенье улучшится настроение, а негативные происшествия прошедшей недели покажутся не более чем пустяком. Предстоящая неделя идеально подходит для шопинга, развлечений и общения с родственниками, второй половинкой.

Лев

В то время как многим придется столкнуться с проблемами в начале июля, для Львов эти дни, наоборот, будут максимально благоприятными. В целом неделю нужно потратить на неотложные дела. Нельзя ничего откладывать на потом. Что касается любви и общения с родственниками, то тут Павел Глоба советует Львам быть чуточку сдержаннее. Случной брошенным словом можно сильно обидеть близкого человека. На этой неделе токсичные люди и энергетические вампиры покажут свое истинное лицо, поэтому стоит научиться защищаться от них.

Дева

Любовная сфера для Дев станет основной. Всем, кто находится в отношениях, желательно победить рутину и серость. Так удастся спасти отношения от кризиса и укрепить связь с любимым человеком. Также полезно будет заниматься поисками второй половинки. Девы относятся к влюбчивым Знакам Зодиака, но сейчас нельзя спешить. Нужно сначала приглядеться к тому, кто нравится, взвесить все «за и против». В работе важно использовать нетривиальный и творческий подход, причем даже в тех областях, где он, на первый взгляд, не нужен.

Весы

У Весов эта неделя будет относительно спокойной и благоприятной, но удача порой будет неуловима. В связи с этим Весам стоит ознакомиться с простыми способами привлечения фортуны. В финансовых делах и в работе стоит пользоваться своими зодиакальными талантами: умением находить компромисс, сглаживать острые углы. Также представителям данного Знака стоит обратить особое внимание на свое здоровье. Настало время уделить внимание этой важной сфере, о которой все почему-то порой забывают. Нужно больше двигаться и реже сидеть без дела.

Скорпион

У Скорпионов самой главной сферой станет любовь. Всем, кто находится в отношениях, звезды помогут привнести в любовь нечто интересное, новое. Всем, кто находится в поисках, астролог рекомендует побыть в уединении и на время приостановить знакомства. Можно попробовать воспользоваться ритуалами на любовь, чтобы обрести удачу и силы на поиски в обозримом будущем. В финансовой сфере не стоит бояться совместной работы, общения. Можно смело делиться опытом и применять полученные ранее знания на практике.

Стрелец

Все мы совершаем ошибки. Стрельцы будут склонны к совершению своих типичных жизненных ошибок 29 и 30 июня. В эти дни стоит принимать максимально взвешенные и осторожные решения. В финансовой сфере наступает период глобальных изменений. Возможно, что Стрельцы смогут получить интересное предложение о смене работы, получить повышение. Могут появиться новые задачи и дела, увлечения и хобби. В семейных делах Павел Глоба советует проявлять больше понимания и осторожности. Ну нужно ругаться по мелочам со второй половинкой.

Козерог

У Козерогов может появиться ощущение того, что они застряли в тупике. Если представители данного Знака не знают, что делать дальше, решить эту проблему им помогут советы экспертов о том, как изменить свою жизнь. Самое главное сейчас — не паниковать. Самые благоприятные дни недели: 29, 30 июля и 4 июля. В эти дни астролог советует заниматься делами и работой. Если второй половинке или родственникам что-то не понравится, лучше не спорить с ними. Важно решать конфликты мирно и мудро.

Водолей

Людям данного Знака придется много времени посвятить решению проблем, которые они не решили в прошлом. Возможно, что на работе и в делах продвижение остановится, но это не значит, что нужно поднимать панику. Наоборот, сейчас очень важно сохранять спокойствие. Также астролог советует опасаться токсичных людей. Нужно научиться быстро восстанавливать энергетику после неприятного общения. Самые благоприятные дни недели — 1, 2 и 3 июля, но даже в это время может произойти что-то негативное, особенно в сфере любви.

Рыбы

У Рыб начинается благоприятный период для поисков второй половинки, романтики и свиданий. Для серьезных отношений выбор стоит остановиться на представителях пяти самых верных Знаков Зодиака. Всем, кто уже находится в отношениях, Вселенная также подарит удачу. В работе, по мнению Павла Глобы, Рыбы тоже смогут преуспеть, особенно если их деятельность связана с творчеством. Нужно делать как можно больше добра окружающим, особенно родственникам и друзьям. В будущем это вернется Рыбам сторицей.