Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эрдоган дал старт строительству канала для обхода конвенции Монтре

Эрдоган дал старт строительству канала для обхода конвенции Монтре

В Турции официально стартовало строительство канала "Стамбул", который должен соединить Мраморное и Черное моря. Он будет обходить Босфор и на него не распространится конвенция Монтре 1936 года.

Церемонию по случаю начала работ провел лично президент Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая перед участниками проекта, он назвал выбранный вариант наиболее оптимальным из пяти предлагавшихся. Длина объекта составит 45 км, средняя глубина будет около 20 метров, а ширину заложат на уровне 275 м. Планируется строительство шести новых мостов и основание новых поселений.

В общей сложности на канал "Стамбул" потратят около 15 млрд долларов, строительство продлится 6 лет. Турецкие власти утверждают, что это поможет разгрузить Босфорский пролив, но некоторые экологи критикуют проект – по их оценкам, он нарушит многие природные процессы, сложившиеся в регионе.

Как сообщал Ruposters, ранее банки страны отказались финансировать канал, ссылаясь на риски и международные нормы. Противниками "Стамбула" оказались также отставные адмиралы и мэр одноименного города.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Почему директор BTS решился взять такого маленького Чонгука?
Почему директор BTS решился взять такого маленького Чонгука?
Эрдоган дал старт строительству канала для обхода конвенции Монтре
Эрдоган дал старт строительству канала для обхода конвенции Монтре
Таро-прогноз на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
BTS и NCT устроили скандал из-за плагиата контента
BTS и NCT устроили скандал из-за плагиата контента
День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине гейзеров
Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп на июль 2021 года
В Лондоне протестовали коронаскептики
В Лондоне протестовали коронаскептики
Маски от Kylie Jenner, кремы с кокосом и другие бьюти-новинки для ухода за кожей
Маски от Kylie Jenner, кремы с кокосом и другие бьюти-новинки для
5 самых опасных дней в июле 2021 года
5 самых опасных дней в июле 2021 года
Lamborghini Кокорина без номеров отвезли на штрафстоянку в Москве
Lamborghini Кокорина без номеров отвезли на штрафстоянку в Москве
Тест: краш или кринж — как хорошо вы понимаете зумеров?
Тест: краш или кринж — как хорошо вы понимаете зумеров?

Топ на сегодня

Венера во Льве с 27 июня по 22 июля 2021 года: какие проблемы могут возникнуть в любви и как их избежать
Венера во Льве с 27 июня по 22 июля 2021 года: какие проблемы могут
Презервативы и женщины – что находится в номере BTS?
Презервативы и женщины – что находится в номере BTS?
Лунный календарь стрижки волос на июль 2021 года
Лунный календарь стрижки волос на июль 2021 года
Кто из BTS уже «самый зрелый»?
Кто из BTS уже «самый зрелый»?
Третий день фестиваля "Жара": Алсу, Валерия, Кристина Орбакайте и другие звезды на красной дорожке
Третий день фестиваля "Жара": Алсу, Валерия, Кристина Орбакайте и

Еще по теме

В Турции заявили о строительстве крупнейшего инфраструктурного проекта в истории
Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала в обход Босфора
Эрдоган анонсировал готовность к строительству канала «Стамбул»
Чавушоглу: Турция не стремится обойти конвенцию Монтрё каналом «Стамбул»