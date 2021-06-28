Эрдоган дал старт строительству канала для обхода конвенции Монтре

Вадим Карасев

В Турции официально стартовало строительство канала "Стамбул", который должен соединить Мраморное и Черное моря. Он будет обходить Босфор и на него не распространится конвенция Монтре 1936 года.

Церемонию по случаю начала работ провел лично президент Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая перед участниками проекта, он назвал выбранный вариант наиболее оптимальным из пяти предлагавшихся. Длина объекта составит 45 км, средняя глубина будет около 20 метров, а ширину заложат на уровне 275 м. Планируется строительство шести новых мостов и основание новых поселений.

В общей сложности на канал "Стамбул" потратят около 15 млрд долларов, строительство продлится 6 лет. Турецкие власти утверждают, что это поможет разгрузить Босфорский пролив, но некоторые экологи критикуют проект – по их оценкам, он нарушит многие природные процессы, сложившиеся в регионе.

Как сообщал Ruposters, ранее банки страны отказались финансировать канал, ссылаясь на риски и международные нормы. Противниками "Стамбула" оказались также отставные адмиралы и мэр одноименного города.