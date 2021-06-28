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Эван Макгрегор стал отцом в пятый раз

Эван Макгрегор стал отцом в пятый раз

50-летний Эван Макгрегор и его 36-летняя возлюбленная Мэри Элизабет Уинстэд стали родителями — у пары родился сын. Беременность Уинстэд пара скрывала, а о рождении малыша стало известно благодаря 25-летней дочери актера Кларе, которая опубликовала в инстаграме снимки с младшим братом.


Клара Макгрегор с братом

Добро пожаловать в этот мир, мой маленький брат. Поздравляю своего папу и Мэри — это огромный подарок,

— написала она.

Эван Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд стали встречаться в 2017 году, после того как познакомились на съемках сериала "Фарго".


Для Мэри это первый ребенок, а вот у ее возлюбленного есть еще четыре дочери: биологические Клара и Эстер и приемные Джамиян и Анук, которых он воспитывал в браке с художницей Ив Мавракис. Пара рассталась в 2018 году после 22 лет брака. Причиной расставания супруги назвали непримиримые разногласия.

Развод пары нельзя назвать мирным: в то время как Мавракис требовала единоличной опеки над детьми и настаивала на увеличении суммы алиментов, актер добивался совместной опеки. Бракоразводный процесс Макгрегор и Мавракис завершили лишь спустя два года после подачи заявления. Чью сторону принял суд, неизвестно.


Эван Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд

Первым новостью со Spletnik поделился блогер alias8887.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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