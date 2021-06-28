Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как выявить врага, наводящего порчу

Как выявить врага, наводящего порчу

Навести порчу может кто угодно, и для того, чтобы ее снять быстро и без последующих проблем, важно знать того, кто ее наводит. Так будет проще бороться с последствиями негативного влияния, а также вернуть зло тому, кто осмелился на подлость.


Выявить порчу можно благодаря проверенным ритуалам, однако для ее снятия нужно действовать по всем фронтам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с эффективным ритуалом, который поможет вывести на чистую воду того, кто замыслил черное дело. Этот ритуал можно использовать и заблаговременно, чтобы заранее знать о том, кто может навести порчу, и обезопасить себя от человека, который хочет навредить.

Ритуал на возвращение порчи врагу

После того, как порча выявлена, стоит незамедлительно приступить к ее устранению, а также вернуть тому, кто занимается черным делом, все зло. Для этого через порог перешагивают, держа в руке ключ. Его помещают в прозрачную емкость с чистой водой, приговаривая:

«Вода прозрачная все отражает, врага выявляет. Кто ко мне с черными мыслями пожаловал, тот пусть сам от них мучается».

После этого воду выплескивают за порог, а ключ кладут под коврик и не используют его несколько дней, повесив на связку запасной. 


Ритуал на выявление врага

Узнать о том, кто навел порчу, не составит труда. Для этого нужно набрать родниковой или ключевой воды, принести ее домой и перелить в широкую емкость. После заката в воду насыпают красного жгучего перца, приговаривая:

«Чтобы тебе пекло до тех пор, пока мыслишь недоброе».

Воду с перцем оставляют на подоконнике на всю ночь, а с утра сразу после пробуждения перемешивают, дают ей успокоиться и вглядываются в водную гладь, приговаривая:

«Врага своего увижу, лицо запомню, чтобы рядом с ним не ходить, его помыслами черными не питаться, от его зла спасаться».

В отражении воды можно увидеть лицо того, кто навел порчу, или инициалы, которые сложатся из перца.


Ритуал на защиту

Заранее узнать о том, кто вредит, получится благодаря родниковой воде. Ее наливают в широкую емкость, рядом зажигают церковную свечу и произносят:

«Врагу своему в глаза заглянуть хочу, к ответу призвать. Сам(а) суд не вершу, Господа о защите молю».

В воду вглядываются, чтобы увидеть лицо злого человека и держаться от него впредь подальше.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Дело раскрыто: стало известно, почему Джина так любят бабушки 70 лет
Дело раскрыто: стало известно, почему Джина так любят бабушки 70 лет
Супермен! Ви спас в аэропорту маленькую девочку
Супермен! Ви спас в аэропорту маленькую девочку
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки ядерного топлива
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки
Алекса с мужем, двухмесячной дочерью и мамой отдыхает в Крыму
Алекса с мужем, двухмесячной дочерью и мамой отдыхает в Крыму
Как выявить врага, наводящего порчу
Как выявить врага, наводящего порчу
Перед будущими советниками по воспитанию стоит задача быть лидерами - Сергей Кравцов
Перед будущими советниками по воспитанию стоит задача быть лидерами -
Российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде школьников по информатике
Российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную
В римской крепости Виндоланда нашли рельеф, изображающий кавалериста
В римской крепости Виндоланда нашли рельеф, изображающий кавалериста
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Эван Макгрегор стал отцом в пятый раз
Эван Макгрегор стал отцом в пятый раз
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых
Начало Петрова поста 28 июня 2021 года
Начало Петрова поста 28 июня 2021 года

Топ на сегодня

Маски от Kylie Jenner, кремы с кокосом и другие бьюти-новинки для ухода за кожей
Маски от Kylie Jenner, кремы с кокосом и другие бьюти-новинки для
В Лондоне протестовали коронаскептики
В Лондоне протестовали коронаскептики
Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине гейзеров
Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине
День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп на июль 2021 года

Еще по теме

Как навести порчу на того, кто обидел
Как снять порчу с человека
Как распознать тайную порчу и снять ее самостоятельно
Порча на отношения: как она проявляется и как от нее избавиться