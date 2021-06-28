Как выявить врага, наводящего порчу

Вадим Карасев

Навести порчу может кто угодно, и для того, чтобы ее снять быстро и без последующих проблем, важно знать того, кто ее наводит. Так будет проще бороться с последствиями негативного влияния, а также вернуть зло тому, кто осмелился на подлость.

Выявить порчу можно благодаря проверенным ритуалам, однако для ее снятия нужно действовать по всем фронтам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с эффективным ритуалом, который поможет вывести на чистую воду того, кто замыслил черное дело. Этот ритуал можно использовать и заблаговременно, чтобы заранее знать о том, кто может навести порчу, и обезопасить себя от человека, который хочет навредить.

Ритуал на возвращение порчи врагу

После того, как порча выявлена, стоит незамедлительно приступить к ее устранению, а также вернуть тому, кто занимается черным делом, все зло. Для этого через порог перешагивают, держа в руке ключ. Его помещают в прозрачную емкость с чистой водой, приговаривая:

«Вода прозрачная все отражает, врага выявляет. Кто ко мне с черными мыслями пожаловал, тот пусть сам от них мучается».

После этого воду выплескивают за порог, а ключ кладут под коврик и не используют его несколько дней, повесив на связку запасной.

Ритуал на выявление врага

Узнать о том, кто навел порчу, не составит труда. Для этого нужно набрать родниковой или ключевой воды, принести ее домой и перелить в широкую емкость. После заката в воду насыпают красного жгучего перца, приговаривая:

«Чтобы тебе пекло до тех пор, пока мыслишь недоброе».

Воду с перцем оставляют на подоконнике на всю ночь, а с утра сразу после пробуждения перемешивают, дают ей успокоиться и вглядываются в водную гладь, приговаривая:

«Врага своего увижу, лицо запомню, чтобы рядом с ним не ходить, его помыслами черными не питаться, от его зла спасаться».

В отражении воды можно увидеть лицо того, кто навел порчу, или инициалы, которые сложатся из перца.

Ритуал на защиту

Заранее узнать о том, кто вредит, получится благодаря родниковой воде. Ее наливают в широкую емкость, рядом зажигают церковную свечу и произносят:

«Врагу своему в глаза заглянуть хочу, к ответу призвать. Сам(а) суд не вершу, Господа о защите молю».

В воду вглядываются, чтобы увидеть лицо злого человека и держаться от него впредь подальше.