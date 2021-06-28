Какие прогнозы? Друг певицы МакSим рассказал, что сейчас происходит со звездой

Влада Некрасова

Недавно стало известно о том, что певица МакSим в данный момент находится в критическом состоянии. Она подключена к ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом в случае недостатка воздуха у человека). Врачи борются за жизнь артистки, но пока что никаких положительных прогнозов нет.

Друг МакSим рассказал, что сейчас происходит с певицей, и что говорят специалисты по поводу ее случая. «На ЭКМО Марину перевели два дня назад. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее», – заявил друг МакSим.

Напомним, звезду госпитализировали уже больше недели назад. Она незадолго до этого почувствовала себя плохо, у нее была температура, однако МакSим все-таки выступила с концертом в одном из городов. Тесты на коронавирус у нее при этом были отрицательными. В итоге МакSим забрали в больницу, но ее состояние только стало ухудшаться. У девушки диагностирована пневмония, и начались проблемы с дыханием. На сегодняшний день у нее поражено 80% легких. Фанты звезды молятся за ее состояние.

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