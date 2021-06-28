Кандидаты в канцлеры Германии раскритиковали "легкомысленные обещания" о вступлении Украины в НАТО

Анастасия Иванова

Кандидаты в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет и от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц отреагировали на планы по вступлению Украины в НАТО. Они считают, что "реальность иная".Об этом пишет DW.Политики заявили, что не могут делать заявлений по поводу вопроса о вступлении Украины в ЕС и НАТО."Такое можно легкомысленно пообещать. Впрочем, реальность выглядит иной", - заявил Лашет.По его словам, когда речь идет о такой большой стране, как Украина, тогда необходимо обеспечить, чтобы на ее Востоке действовали те же самые правовые нормы, что и в Западной Европе. Также Лашет отклонил возможность поставки немецкого оружия Украине.В то же время Шольц отметил, что сначала ЕС должен провести внутренние реформы и добавил, что членство Украины в НАТО пока не обсуждается.