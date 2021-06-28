Климов: комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета будет работать всё лето

Анастасия Иванова

12:49 Автор: Светлана Заверняева

Каникул для Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела не предусмотрено. Оппоненты продолжают свою деструктивную деятельность, заявил глава комиссии Андрей Климов на заседании 28 июня.

«Всё это лето комиссия будет продолжать свою работу, то есть для нас каникул никаких не предусмотрено… Нам есть чем заниматься, потому что наши оппоненты продолжают свою деструктивную деятельность», — сказал Климов.

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Также глава Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела сообщил, что мониторинговая группа будет работать практически в круглосуточном режиме. В четвёртом квартале сенаторы планируют представить верхней палате парламента свой ежегодный доклад и поделиться планами на будущее.

Комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела была создана четыре года назад. Не так давно вступили в силу пять федеральный законов, разработанных членами комиссии. Каждый их них вызвал широкий резонанс, как в России, так и за рубежом.

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