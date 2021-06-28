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"Красотка обнажила грудь!": Ирина Шейк снялась на пляже в одних трусиках

"Красотка обнажила грудь!": Ирина Шейк снялась на пляже в одних трусиках

35-летняя Ирина Шейк в очередной раз приняла участие в откровенной фотосессии. Знаменитая модель снялась с обнаженной грудью.

В Сети появился новый пикантный снимок Ирины Шейк, который она выложила на своей странице в инстаграме. 

Звезда запечатлена на пляже без лифчика, в одних микроскопических трусиках. При этом супермодель прикрывает руками обнаженную грудь.

Поклонники Ирины Шейк пришли в восторг от откровенного фото, принявшись обсуждать ее соблазнительные формы.

"Ирина, ты огонь!", "Куда смотрит Канье?", "Самая красивая женщина в мире", "Она определенно горячее, чем Ким Кардашьян!", "В следующий раз не стоит прикрываться, у тебя идеальная фигура", "Загорелая красотка обнажила грудь!", — цитирует пользователей сети Cosmopolitan.

Напомним, недавно папарацци засняли абсолютно счастливого Канье Уэста, прогуливающегося с Ириной Шейк в живописном парке на юге Франции. При этом время от времени рэпер останавливался, чтобы заснять русскую красавицу на телефон.

Как отмечается, Канье Уэст прилетел во Францию, чтобы отметить свой день рождения — 8 июня экс-супругу Ким Кардашьян исполнилось уже 44 года.

Журналисты выяснили, что влюбленные решили остановиться в Провансе. Для романтического отдыха пара выбрала бутик-отель Villa La Coste, являющийся, по сути, окруженным садом поместьем.

Один номер в этой гостинице стоит около полутора тысяч евро за одну ночь, однако Канье Уэст арендовал отель целиком. Пара провела там четыре дня, выехав 9 июня.

Как писал NEWSTES, ранее источник рассказал о "медовом месяце" Ирины Шейк и Канье Уэста.

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По материалам: uposters.ru

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