Лена Миро объявила войну Макеевой: «Все аукнется! Желаю хотеть родить, пытаться и не смочь»

Алексей Вольцев

Лена Миро жестко высказалась в отношении Анастасии Макеевой, которая связала свою жизнь с Романом Мальковым, человеком, решившим оставить жену и 4 детей ради счастья с актрисой. Миро возмущает то, как Настя искусно втирается в доверие наследников Малькова и делает все возможное, чтобы они отказались от матери. К слову, это уже произошло. Старший сын романа в эфире программы Малахова назвал Макееву «любимой мачехой», а мать вычеркнул из своей жизни.

Миро уверена, что подросток не понимает хитрых схем Анастасии в силу возраста и ошибочно считает Макееву добренькой мамочкой, в то время, как артистка лишь пытается причинить боль бывшей жене возлюбленного и унизить конкурентку посредством действий детей. Впрочем, Миро не печалит вся эта история, ведь, верующая в законы кармы блогерша уверена, что рано или поздно разбившая большую семью Настя заплатит за все свои грехи. «Ей это все аукнется. Так и останется бесплодной, а, если и родит, то ребенок расплатится за ее грехи сполна. Вот увидите. Я редко, когда ошибаюсь, и точно не в этот раз. Насте же хочу пожелать не родить. Хотеть, пытаться и не смочь», — написала Лена в своем блоге.

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