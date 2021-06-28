Лунный день сегодня 28 июня 2021 года

Вадим Карасев

Настроение Луны может приносить как большую удачу, так и немалые проблемы. Эксперты рассказали, каким будет этот понедельник и каким будет настроение нашего светила. Следуйте рекомендациям астрологов, чтобы добиться успеха.

Будет сегодняшний день удачным или нет, зависит только от нас самих. Обдумывайте каждое свое решение. Не растрачивайте свои силы зря, так как сегодня вам понадобится больше времени времени на их восстановление. Если вы вдруг очень сильно устанете, воспользуйтесь эффективной медитацией на восстановление сил, чтобы сегодняшние проблемы не перешли в завтрашний день.

Фаза Луны: начинается 18 лунный день. Луна продолжает убывать, но теперь уже в Знаке Водолея. Энергетика стихии Воздуха не лучшим образом сочетается с текущей фазой, но так как Луна недавно была полной, сильного диссонанса быть не должно.

Магнитные бури 28 июня: магнитных бурь не ожидается. Магнитосфера Земли будет максимально спокойной.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

творчество;отдых на свежем воздухе;завершение начатых дел;легкие физические упражнения;покупки.проявление агрессии;переутомление.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что сегодня можно проявить себя с творческой стороны, занявшись декорированием дома. Избавьтесь от испорченных вещей и проведите уборку по методу Мари Кондо, если, конечно, у вас будут на это время и силы. Домашняя атмосфера будет полезной для тех, кто в этот понедельник отдыхает. В родных стенах к вам могут прийти полезные мысли и новые идеи.

Что надеть в этот понедельник

Если вы задумываетесь о переменах в жизни, начните с внешнего вида. Создание нового образа придаст вам сил и уверенности, а также поможет привлечь внимание противоположного пола. В этот день отдавайте предпочтение ярким цветам в одежде. Красный наряд поможет вам привлечь удачу и обрести успех. Нежный розовый или голубой цвет подарит вам спокойствие и внутреннюю гармонию.

Из камней-талисманов самыми позитивными будут авантюрин, бирюза, белый кварц, лазурит. Из украшений можно отдать предпочтение изделиям из платины, титана или мельхиора.

Любовь и отношения 28 июня

Луна излучает мощную и достаточно позитивную энергетику, пробуждающую тягу к романтике и страсти. В этот день можно попробовать вдохнуть силу в отношения, которые находятся в не в лучшем состоянии. Многие станут восприимчивыми к критике, поэтому любое ваше неосторожное слово может обидеть близкого человека.





Не ссорьтесь и не выясняйте отношений. Это лишь потратит ваши силы и нервы, но не принесет никакой пользы. Для поисков новой любви время не самое лучшее, но многие сегодняшние знакомства станут отличным подспорьем для будущих романов. Многим из нас будет свойственна излишняя вспыльчивость, особенно в первой половине дня.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Здоровью ночное светило сегодня не угрожает, а вот настроение может упасть у амбициозных и чрезмерно оптимистичных людей. Эксперты советуют пересмотреть свой рацион любителям фаст-фуда и прочей вредной еды. Замените тяжелую и вредную пищу чем-то легким и натуральным.

Не забывайте о важности отдыха. Это довольно динамичный день, поэтому периодически говорите себе «стоп» и релаксируйте. Чрезмерная усталость не доведет до добра, как и полное безделье. Это неплохой день для физических упражнений, бега, плавания и прогулок.

Финансы и работа по лунному календарю

Сегодня поход по магазинам может стать не только приятным, но и полезным. Новые вещи поднимут настроение и повысят вашу самооценку. Приобретенные в этот день электронные приборы прослужат вам долгое время. Не бойтесь исполнять свои желания, особенно если для этого не придется влезать в долги.

Особый успех в первый день недели ожидает людей, чья профессия связана с финансами и торговлей, творческой сферой и креативом. У вас появится шанс не только сохранить, но и приумножить свой доход. В сфере продаж дела будут идти гладко. Под влиянием Водолея люди станут более открытыми и коммуникабельными.