Матч межу Украиной и Швецией на Евро будет судить итальянец
Сегодня, 03:10 Влада Некрасова
Итальянский рефери Даниэле Орсато назначен главным арбитром футбольного матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Швеции и Украины.
В качестве лайнсменов Орсато будут помогать его соотечественники Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети.
Обязанности четвертого арбитра исполнит Давиде Масса.
Арбитр системы VAR – Массимилиано Иррати. Ассистенты арбитра VAR - Марко Ди Белло и Филиппо Мели. Третий ассистент арбитра VAR - Паоло Валери.
Поединок 1/8 финала Евро Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по киевскому времени.
По материалам: gogetnews.info