Матч межу Украиной и Швецией на Евро будет судить итальянец

Влада Некрасова

Итальянский рефери Даниэле Орсато назначен главным арбитром футбольного матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Швеции и Украины.В качестве лайнсменов Орсато будут помогать его соотечественники Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети.Обязанности четвертого арбитра исполнит Давиде Масса.Арбитр системы VAR – Массимилиано Иррати. Ассистенты арбитра VAR - Марко Ди Белло и Филиппо Мели. Третий ассистент арбитра VAR - Паоло Валери.Поединок 1/8 финала Евро Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по киевскому времени.