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Матч межу Украиной и Швецией на Евро будет судить итальянец

Матч межу Украиной и Швецией на Евро будет судить итальянец
Итальянский рефери Даниэле Орсато назначен главным арбитром футбольного матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Швеции и Украины.

В качестве лайнсменов Орсато будут помогать его соотечественники Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети.

Обязанности четвертого арбитра исполнит Давиде Масса.
Арбитр системы VAR – Массимилиано Иррати. Ассистенты арбитра VAR - Марко Ди Белло и Филиппо Мели. Третий ассистент арбитра VAR - Паоло Валери.

Поединок 1/8 финала Евро Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по киевскому времени.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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