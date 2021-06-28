Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Менеджер Максим подтвердила ее крайне тяжелое состояние

Родные и близкие Максим, которая сейчас находится в искусственной коме, призывают общественность уважать право на приватность и не спекулировать на ее здоровье.

Напомним, уже больше недели певица Максим находится в одной из московских клиник, где лечение стоит порядка 700 тысяч рублей. Несмотря на действия врачей, состояние Максим ухудшается. У девушки увеличилось поражение легких до 80%. Ее условно перевели в группу «КТ-4».

«Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких: каждый человек имеет право на приватность несмотря на то, что является публичным лицом», – отметила пиар-менеджер Максим.

Яна Богушевская опровергла слухи о том, что исполнительницу перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). При этом она подтвердила, что состояние Максим крайне тяжелое. Девушку поражают люди, которые спекулируют на болезни певицы. Яна считает, что людей, которые «сливают информацию продадут своих родителей за копейки». Кроме того, менеджер посоветовала не тревожить родителей певицы. Так как никакую информацию и комментарии они сейчас давать не будут.

Сообщение Менеджер Максим подтвердила ее крайне тяжелое состояние появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Дело раскрыто: стало известно, почему Джина так любят бабушки 70 лет
Дело раскрыто: стало известно, почему Джина так любят бабушки 70 лет
Супермен! Ви спас в аэропорту маленькую девочку
Супермен! Ви спас в аэропорту маленькую девочку
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки ядерного топлива
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки
Алекса с мужем, двухмесячной дочерью и мамой отдыхает в Крыму
Алекса с мужем, двухмесячной дочерью и мамой отдыхает в Крыму
Как выявить врага, наводящего порчу
Как выявить врага, наводящего порчу
Перед будущими советниками по воспитанию стоит задача быть лидерами - Сергей Кравцов
Перед будущими советниками по воспитанию стоит задача быть лидерами -
Российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде школьников по информатике
Российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную
В римской крепости Виндоланда нашли рельеф, изображающий кавалериста
В римской крепости Виндоланда нашли рельеф, изображающий кавалериста
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Эван Макгрегор стал отцом в пятый раз
Эван Макгрегор стал отцом в пятый раз
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых
Начало Петрова поста 28 июня 2021 года
Начало Петрова поста 28 июня 2021 года

Топ на сегодня

Маски от Kylie Jenner, кремы с кокосом и другие бьюти-новинки для ухода за кожей
Маски от Kylie Jenner, кремы с кокосом и другие бьюти-новинки для
В Лондоне протестовали коронаскептики
В Лондоне протестовали коронаскептики
Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине гейзеров
Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине
День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп на июль 2021 года

Еще по теме

Пиар-директор прокомментировала тяжелое состояние лежащей в коме Максим
Врачи борются за жизнь певицы Максим
Все хуже! Состояние певицы Максим крайне тяжелое
Родные переживают за жизнь певицы Максим: «Ждут известий от врачей, как с поля боя»