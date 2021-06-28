Менеджер Максим подтвердила ее крайне тяжелое состояние

Лидия Мартынова

Родные и близкие Максим, которая сейчас находится в искусственной коме, призывают общественность уважать право на приватность и не спекулировать на ее здоровье.

Напомним, уже больше недели певица Максим находится в одной из московских клиник, где лечение стоит порядка 700 тысяч рублей. Несмотря на действия врачей, состояние Максим ухудшается. У девушки увеличилось поражение легких до 80%. Ее условно перевели в группу «КТ-4».

«Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких: каждый человек имеет право на приватность несмотря на то, что является публичным лицом», – отметила пиар-менеджер Максим.

Яна Богушевская опровергла слухи о том, что исполнительницу перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). При этом она подтвердила, что состояние Максим крайне тяжелое. Девушку поражают люди, которые спекулируют на болезни певицы. Яна считает, что людей, которые «сливают информацию продадут своих родителей за копейки». Кроме того, менеджер посоветовала не тревожить родителей певицы. Так как никакую информацию и комментарии они сейчас давать не будут.

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