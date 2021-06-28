Минфин предложил разрешить странам ЕАЭС устанавливать минимальные цены на любой алкоголь

Лидия Мартынова

08:49 Автор: Тамила Аскерова

Министерство финансов России подготовило проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, разрешающий странам ЕАЭС устанавливать минимальные цены на весь алкоголь. Об этом 28 июня сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ответ ведомства на запрос председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Сейчас страны-члены ЕАЭС могут самостоятельно регулировать цены только на алкогольную продукцию крепостью более 28 процентов.

В документе, подписанном замглавы Минфина Алексеем Сазановым, говорится, что подготовленный министерством проект протокола предусматривает «возможность распространения государственного ценового регулирования в части минимальных цен на все виды этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

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В соответствии с алгоритмом подготовки поправок в договор стран ЕАЭС работу ведут Евразийская экономическая комиссия и государства-члены союза. «На очередном совещании в Евразийской экономической комиссии ФАС России высказана позиция о необходимости проведения оценки ситуации с конкуренцией на пивоваренном рынке, по результатам которой возможно дальнейшее обсуждение положений проекта протокола», — отмечается в ответе министерства на запрос сенатора.

Глава профильного объединения заявил, что установление минимальной розничной цены на алкоголь даст гарантию, что контрафакт не будет поступать в оборот в большом количестве. Сейчас в соответствии с договором ЕАЭС страны не могут самостоятельно установить минимальную розничную цену на алкоголь любой крепости на своей территории, поэтому и нужны изменения в договор. Большую часть себестоимости спиртного составляет акциз, а минимальная розничная цена не даёт возможности тем, кто не уплатил его, продавать большой объём продукции по более низкой цене, пояснил он.

С просьбами установить минимальные цены на алкоголь неоднократно обращались представители бизнеса. В связи с этим Минфин ещё в начале 2021 года направил подобные предложения в Евразийскую экономическую комиссию.

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