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Моника Беллуччи снялась в "летней" фотосессии для итальянского журнала

Моника Беллуччи снялась в "летней" фотосессии для итальянского журнала

56-летняя Моника Беллуччи поделилась со своими подписчиками новым фото — актриса показала обложку итальянского журнала F Magazine. На фото Моника позирует в корсетном платье Dolce & Gabbana.


Моника Беллуччи

В фотосессию внутри журнала также вошли снимки, сделанные ранее фотографом Тьемо Сандером (часть этой фотосессии уже была опубликована в журнале Madame Figaro). С Сандером Моника работала уже неоднократно. Например, он также снял актрису для кампании Cartier в этом году.



Впрочем, скоро полюбоваться на актрису поклонники смогут не только на страницах глянцевых журналов, но и в кино. Так, Беллуччи снялась в картине "Человек, который продал свою кожу" режиссера из Туниса Каутер Бен Ханья (не так давно состоялась и российская премьера фильма).


Моника Беллуччи в фильме "Человек, который продал свою кожу"

Беллуччи играет менеджера в сфере искусства, помощницу одного известного художника. На экране актриса предстает в необычном для себя образе блондинки. Перевоплощается Моника с легкостью — скоро мы увидим ее и в роли доброй колдуньи.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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