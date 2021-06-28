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На заседании парламента Грузии включили гимн России

На заседании парламента Грузии включили гимн России

Представители оппозиции включили гимн России на заседании парламента Грузии, передает РИА Новости.

Это произошло во время выступления депутата от правящей партии "Грузинская мечта" Михаила Сарджвеладзе. Российский гимн включила представитель партии "Единое национальное движение" Нона Мамулашвили. Спикер парламента Каха Кучава за это заклеймил ее позором.

Вы воспроизводите гимн России в месте, где был подписан акт независимости Грузии. Браво, прекрасный пример! Позор госпоже Ноне.

Агентство отмечает, что это не первый случай, когда грузинская оппозиция включает российский гимн на заседании парламента. Таким образом депутаты намекают на то, что правящая партия "Грузинская мечта" служит интересам России, а не Грузии.

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По материалам: uposters.ru

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