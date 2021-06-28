Начало Петрова поста 28 июня 2021 года

Вадим Карасев

Петров пост — первый летний многодневный пост. Он крайне важен, так как в этот период Господь помогает нам осознать свое место в этом мире и стать лучше. Узнайте, как правильно поститься в период с 28 июня по 11 июля.

Это один из самых важных постов, несмотря на его относительную легкость и малую продолжительность. Старайтесь в этот период как можно чаще читать молитвы и просить Бога о помощи, о духовном прозрении и счастье.

В честь кого установлен Петров пост и каков его тайный смысл

Этот пост также называют Апостольским, потому что он посвящен не только Петру и Павлу, главным мученикам среди учеников Христа, но и всем остальным апостолам, которые приняли на себя все тяготы пути проповедников и пастырей.

Все они пытались быть похожими на Христа, живя в молитве, смирении и желании распространить слово Божье по свету. Церковнослужители утверждают, что эти две недели должны стать для нас временем, когда мы становимся пастырями для других и пытаемся обрести верный путь в жизни сами.

Основные правила и запреты Петрова поста

В этот период нельзя есть животную пищу. Ознакомьтесь с календарем питания по дням, чтобы точно знать, в какой день что можно есть.

Да, питание — это важный аспект любого поста, но самое главное в такие периоды — молитва. Нужно посещать храм Божий, молить Господа о прощении грехов, просить его о помощи. Не нужно скорбеть и унывать — наоборот, молитвами необходимо прогонять все подобные мысли, ведь, как сказано в заповедях, уныние — тоже грех.

В это время нельзя чрезмерно веселиться и вести праздный образ жизни. Стоит ограничить себя в развлечениях и поменьше смотреть телевизор. В период Петрова поста необходимо больше времени уделять семье, дому, огороду. Найти утешение можно в работе и делах.

С 28 июня стоит тотально пересмотреть свой образ жизни в целом. Считается, что в это время Господь помогает нам избавиться от вредных привычек.