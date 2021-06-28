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Народные приметы на июль 2021 года

Народные приметы на июль 2021 года

Июль неспроста называют макушкой лета. В этот жаркий месяц важно прислушаться к мудрости предков. Их наблюдения оставили нам множество примет, с помощью которых не составит труда привлечь счастье.


Народные приметы — это уникальный кладезь мудрости прежних поколений. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с основными приметами на июль, чтобы каждый день приносил счастье, а позитивные перемены не заставляли себя ждать.

1 июля. В этот день принято заготавливать целебные травы, а также мастерить подушки для лучшего сна, набивая их высушенными растениями.

2 июля. По поведению пчел определяют погоду на ближайшие дни: если насекомые активно трудятся, то будет хорошая погода, а если летают низко и неохотно выбираются из ульев, то вскоре придет ненастье.

3 июля. Засуха будет продолжительной, если на полянах и в полях встретится большое количество лягушек.

4 июля. В этот день принято мастерить обереги из древесины и собирать липовый цвет.


5 июля. Погожие дни простоят долго, если на небе ярко светит месяц. Дождь с утра сулит богатый урожай злаков.

6 июля. В этот день по поверьям в бане попариться — все недуги изгнать.

7 июля. Купальская ночь — особое время, когда важно собрать 12 разных цветов и загадать желание, и оно обязательно исполнится, если положить растения под подушку.

8 июля. Заговоры от ссор и скандалов, произнесенные в этот день, уберегут семьи от проблем и неурядиц на весь год.

9 июля. В этот день в лес отправляются за ягодами, читая заговоры, чтобы не заблудиться и собрать урожай без лишних трат сил.

10 июля. Букет полевых цветов, сорванных в этот день, принесет в жизнь процветание, а в дом — счастье.


11 июля. По примете кукушка, замолчавшая в этот день, предвещает наступление снежной и холодной зимы.

12 июля. По поверьям в этот день можно избавиться от всех недугов, если умыться водой из трех разных источников.

13 июля. Долгое лето и сухая осень будут, если кукушка звонко кукует.

14 июля. По поверьям в этот день можно привлечь любовь и увидеть суженого, если погадать после заката.

15 июля. Раннюю осень предвещают пожелтевшие листья на березах. Женщины счастье обретут, если оставят дары Берегине на поляне или лесной опушке.

16 июля. В этот день по поверьям ничего нового не начинают, чтобы не потерпеть неудачи и не потерять финансового благополучия.

17 июля. Счастье придет в дом, если бескорыстно помочь нуждающимся.

18 июля. Погожая осень будет, если в небе яркий желтый месяц в круге света.

19 июля. Росой умыться — красоту и здоровье на долгие годы сохранить.


20 июля. Ясная погода в этот день — к погожей осени и обильному урожаю даров леса.

21 июля. По примете этот день определяет везение на год, и если не лениться, то и счастье мимо не пройдет.

22 июля. По примете нужно зарыть огурец в грядку, чтобы год прошел удачно, а также запасти запас целебных трав, не забывая поблагодарить природу за дары.

23 июля. В этот день читают заговоры, чтобы обезопасить свой дом от зла и неприятностей.

24 июля. Глухие раскаты грома в этот лень сулят хорошую погоду, а если гроза приближается, то следующие дни будут непогожими.

25 июля. В этот день по росе ходят босиком и умываются капельками влаги, чтобы обрести крепкое здоровье. Росой умывают и детей, чтобы защитить их от сглаза.

26 июля. Чистое небо с перистыми облаками указывает на погожую и продолжительную осень.

27 июля. В лес ходят с дарами, чтобы набрать много грибов и не заплутать.

28 июля. В этот день по поверьям без нужды из дома не выходят и не разговаривают с незнакомцами, чтобы не навлечь на себя беду.


29 июля. В этот день поля, сады и огороды заговаривают, чтобы в будущем году вновь получить хороший урожай.

30 июля. По этому дню определяют погоду осенью.

31 июля. В этот день в банях парятся, используя веники с целебными травами, чтобы обрести крепкое здоровье.

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По материалам: dailyhoro.ru

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