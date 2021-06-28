Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ольга Зуева опубликовала редкие фотографии с дочерью от Данилы Козловского

Ольга Зуева опубликовала редкие фотографии с дочерью от Данилы Козловского

Ольга Зуева опубликовала редкие фотографии с дочерью от Данилы Козловского

Несмотря на рождение дочери, 33-летняя Ольга Зуева и 36-летний Данила Козловский не смогли сохранить отношения и спустя несколько месяцев после ее появления на свет расстались. Что именно произошло между ними, неизвестно. Впрочем, ходят слухи, что причиной тому стала Оксана Акиньшина, с которой Козловский начал встречаться, сблизившись с ней на съемках фильма "Чернобыль". Сам актер признался, что поступил с матерью своего ребенка плохо, что только усилило слухи о его неверности.

Тем не менее для дочери Данила и Ольга остались любящими родителями, и при любой возможности актер летит в США, чтобы навестить маленькую Оду Валентину, которая живет там со своей мамой. Но сейчас Зуева, подобно многим знаменитостям, решила сменить обстановку и вместе с дочкой отправилась в отпуск в Тоскану.



В инстаграме Зуева делится атмосферными фотографиями с дочерью, при этом, подобно многим знаменитостям, показывая ее со спины. Лицо дочки, которая появилась на свет весной прошлого года, ее родители пока так и не показали.


Сама актриса сейчас выглядит счастливой. О личной жизни она не распространяется и всячески оберегает ее от посторонних. Сейчас Зуева целиком посвящает себя воспитанию дочери, ради которой даже на время забыла о карьере в кино. Кажется, что декретный отпуск ей очень нравится и выходить из него она не торопится.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Ольга Зуева опубликовала редкие фотографии с дочерью от Данилы Козловского
Ольга Зуева опубликовала редкие фотографии с дочерью от Данилы
В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы
В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы
В Череповце в школе № 14 начали оборудовать детский технопарк «Кванториум»
В Череповце в школе № 14 начали оборудовать детский технопарк
В Томской области завершилась профильная смена для юных экологов
В Томской области завершилась профильная смена для юных экологов
На заседании парламента Грузии включили гимн России
На заседании парламента Грузии включили гимн России
Народные приметы на июль 2021 года
Народные приметы на июль 2021 года
Прощай, мужественность! Чимин из BTS надел юбку
Прощай, мужественность! Чимин из BTS надел юбку
Дело раскрыто: стало известно, почему Джина так любят бабушки 70 лет
Дело раскрыто: стало известно, почему Джина так любят бабушки 70 лет
Супермен! Ви спас в аэропорту маленькую девочку
Супермен! Ви спас в аэропорту маленькую девочку
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки ядерного топлива
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки
Алекса с мужем, двухмесячной дочерью и мамой отдыхает в Крыму
Алекса с мужем, двухмесячной дочерью и мамой отдыхает в Крыму
Как выявить врага, наводящего порчу
Как выявить врага, наводящего порчу

Топ на сегодня

Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине гейзеров
Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине
День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп на июль 2021 года
7 молодых российских моделей, которые уже покорили мировые подиумы
7 молодых российских моделей, которые уже покорили мировые подиумы
BTS и NCT устроили скандал из-за плагиата контента
BTS и NCT устроили скандал из-за плагиата контента

Еще по теме

Данила Козловский поздравил Ольгу Зуеву с днем рождения: "Я люблю тебя"
Викинг и его дама: Данила Козловский и Ольга Зуева на премьере в Москве
Новый уровень в отношениях: Данила Козловский и Ольга Зуева завели собаку
Какая пара: Данила Козловский и Ольга Зуева впервые за долгое время вместе вышли в свет