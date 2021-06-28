Ольга Зуева опубликовала редкие фотографии с дочерью от Данилы Козловского

Вадим Карасев

Несмотря на рождение дочери, 33-летняя Ольга Зуева и 36-летний Данила Козловский не смогли сохранить отношения и спустя несколько месяцев после ее появления на свет расстались. Что именно произошло между ними, неизвестно. Впрочем, ходят слухи, что причиной тому стала Оксана Акиньшина, с которой Козловский начал встречаться, сблизившись с ней на съемках фильма "Чернобыль". Сам актер признался, что поступил с матерью своего ребенка плохо, что только усилило слухи о его неверности.

Тем не менее для дочери Данила и Ольга остались любящими родителями, и при любой возможности актер летит в США, чтобы навестить маленькую Оду Валентину, которая живет там со своей мамой. Но сейчас Зуева, подобно многим знаменитостям, решила сменить обстановку и вместе с дочкой отправилась в отпуск в Тоскану.









В инстаграме Зуева делится атмосферными фотографиями с дочерью, при этом, подобно многим знаменитостям, показывая ее со спины. Лицо дочки, которая появилась на свет весной прошлого года, ее родители пока так и не показали.





Сама актриса сейчас выглядит счастливой. О личной жизни она не распространяется и всячески оберегает ее от посторонних. Сейчас Зуева целиком посвящает себя воспитанию дочери, ради которой даже на время забыла о карьере в кино. Кажется, что декретный отпуск ей очень нравится и выходить из него она не торопится.



