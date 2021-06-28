Перед будущими советниками по воспитанию стоит задача быть лидерами - Сергей Кравцов

Алексей Вольцев

Министр просвещения Сергей Кравцов и участники конкурса «Навигаторы детства» обсудили в Международном детском центре «Артек» задачи на предстоящий учебный год, сообщает Минпросвещения России.

27 июня, в День молодёжи, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и директор «Артека» Константин Федоренко встретились с будущими советниками директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями.

В эти дни в детском центре проходит девятая сессия обучения представителей из Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, Ставропольского края, а также города Севастополя, которые обучаются по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации».

Говоря о выборе места обучения, Сергей Кравцов отметил, что «Артек» меняет детей и детскому центру есть чем поделиться с регионами нашей страны. Здесь сохранились традиции, детям всегда есть чем заняться, они увлечены, находятся в движении. Перед будущими советниками стоит задача быть лидерами, уметь говорить с детьми на одном языке. У многих ребят есть потребность в общении, а также в том, чтобы проявить себя. Именно в этом им помогут «навигаторы детства».

Сергей Кравцов предложил участникам встречи поделиться своим опытом, рассказать, почему они приняли решение участвовать в конкурсе «Навигаторы детства». Министр просвещения напомнил, что 31 июля 2020 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Федеральный закон принят Государственной Думой 22 июля 2020 года и одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года, он устанавливает систему организации воспитательной работы в сфере образования.

По словам Сергея Кравцова, сегодня работа по воспитанию выстраивается заново и многое зависит от тех, кто стал первопроходцем в этом проекте. Основная задача – привить детям качества, которые позволят быть успешными в жизни, укреплять государство, родной край. Важно, чтобы школьники были счастливыми, уверенными в себе.

Глава Минпросвещения отметил, что советники по воспитанию создают позитивную социальную среду, помогают детям выбрать направления развития. Ведь от того, каким ребёнка воспитают взрослые, в какой социальной среде он будет развиваться, какие ценности будет разделять, зависит будущее страны.

Общаясь с Министром просвещения, участники программы выразили уверенность в том, что важно найти в ребёнке уникальность, которая поможет его личностному сформированию. Будущие советники рассказали о своих инициативах, а также поблагодарили всех организаторов программы обучения. По словам «навигаторов детства», важно, чтобы дети чувствовали себя частью школы, чтобы в ней царил дух единства. В завершение встречи Сергей Кравцов поблагодарил её участников за решение принять участие в конкурсе «Навигаторы детства» и выразил уверенность, что будущих советников ждёт интересная и важная работа.

Участники программы отметили, что разговор получился очень содержательным и полезным.

«Встреча с Сергеем Сергеевичем прошла очень информативно, мы получили ответы на все интересующие вопросы и поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе. Такие неформальные встречи важны, ведь мы можем узнать всю интересующую информацию из первых уст, – говорит Дарья Лагутенко из Севастополя. – Благодаря обучению в «Артеке» я получаю бесценный опыт, который могу применить в работе».

«Я в восторге от встречи: очень здорово, что конкурс поддерживается на федеральном уровне, огромная честь находиться здесь и пообщаться с Министром просвещения. Это очень важно, – уверена Светлана Тришина из Брянска. – Очень здорово было узнать, что даже после обучения мы все будем вместе, будем общаться, совместно работать. Программа обучения в «Артеке» проходит в необычном, живом формате. Это очень интересно».

В настоящее время очное обучение в «Артеке» прошли 1387 представителей Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, Ставропольского края, а также города Севастополя. За время обучения участники программы смогли перенять опыт сотрудников «Артека» в теории и на практике, а также создали программы воспитательных мероприятий для своих школ.

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» реализует Минпросвещения России по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Программа обучения разработана МДЦ «Артек» совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО, Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена, Российским движением школьников, а также при непосредственном руководстве Администрации Президента Российской Федерации и Минпросвещения России.

Всего с 23 марта до 26 августа 2021 года в ходе 14 сессий пройдут подготовку 2500 человек из разных регионов страны. Общий период повышения квалификации для каждой группы составляет 19 дней, в том числе в дистанционном режиме – 12 дней, в очном – 7 дней.