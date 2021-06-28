«Победу» разработали во время войны

Влада Некрасова

01:27 Автор: Дмитрий Гончарук

Первую партию автомобилей марки «Победа» собрали на Горьковском автозаводе 75 лет назад, 28 июня 1946 года.

Пятиместный ГАЗ-М-20 был оснащён 50-сильным четырёхцилиндровым двигателем. Он стал первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации и первым советским автомобилем с несущим кузовом.

Эскиз автомобиля с обтекаемым кузовом заводской художник-конструктор Валентин Бродский выполнил ещё в 1938 году, но все работы оборвала война. Третьего февраля 1943 года на совещании Наркомата средней промышленности был одобрен предложенный заводом модельный ряд. Основную работу по проектированию автомобиля вёл главный конструктор ГАЗа Андрей Липгарт, за разработку шасси отвечал Анатолий Кригер, а за кузов Александр Кириллов. Окончательный облик будущей «Победы» выработал художник-конструктор Вениамин Самойлов.

Салон автомобиля отвечал всем новейшим требованиям. Диваны с пружинами и мягкой набивкой обтягивались высококачественными шерстяными тканями. Передний диван мог перемещаться в продольном направлении и закрепляться в положении, удобном водителю в зависимости от роста. Багажник был отделён от салона, доступ в него был через подъёмную крышку снаружи.

День 28 июня в истории

Начиная со второй серии, появился отопитель с антиобледенителем лобового стекла, а в третьей серии — радиоприёмник с антенной над лобовым стеклом.

На Горьковском автомобильном заводе «Победа» выпускалась до 1958 года, и всего было выпущено 241 497 машин, в том числе 14 222 кабриолетов и 37 492 такси.

#история #авто

444