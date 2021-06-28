Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Победу» разработали во время войны

«Победу» разработали во время войны

01:27  Автор: Дмитрий Гончарук



Первую партию автомобилей марки «Победа» собрали на Горьковском автозаводе 75 лет назад, 28 июня 1946 года.

Пятиместный ГАЗ-М-20 был оснащён 50-сильным четырёхцилиндровым двигателем. Он стал первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации и первым советским автомобилем с несущим кузовом.

Эскиз автомобиля с обтекаемым кузовом заводской художник-конструктор Валентин Бродский выполнил ещё в 1938 году, но все работы оборвала война. Третьего февраля 1943 года на совещании Наркомата средней промышленности был одобрен предложенный заводом модельный ряд. Основную работу по проектированию автомобиля вёл главный конструктор ГАЗа Андрей Липгарт, за разработку шасси отвечал Анатолий Кригер, а за кузов Александр Кириллов. Окончательный облик будущей «Победы» выработал художник-конструктор Вениамин Самойлов.

Салон автомобиля отвечал всем новейшим требованиям. Диваны с пружинами и мягкой набивкой обтягивались высококачественными шерстяными тканями. Передний диван мог перемещаться в продольном направлении и закрепляться в положении, удобном водителю в зависимости от роста. Багажник был отделён от салона, доступ в него был через подъёмную крышку снаружи.

День 28 июня в истории


Начиная со второй серии, появился отопитель с антиобледенителем лобового стекла, а в третьей серии — радиоприёмник с антенной над лобовым стеклом.

На Горьковском автомобильном заводе «Победа» выпускалась до 1958 года, и всего было выпущено 241 497 машин, в том числе 14 222 кабриолетов и 37 492 такси.


#история #авто


444
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 28 июня 2021 года
Лунный день сегодня 28 июня 2021 года
7 молодых российских моделей, которые уже покорили мировые подиумы
7 молодых российских моделей, которые уже покорили мировые подиумы
Почему директор BTS решился взять такого маленького Чонгука?
Почему директор BTS решился взять такого маленького Чонгука?
Эрдоган дал старт строительству канала для обхода конвенции Монтре
Эрдоган дал старт строительству канала для обхода конвенции Монтре
Таро-прогноз на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
BTS и NCT устроили скандал из-за плагиата контента
BTS и NCT устроили скандал из-за плагиата контента
День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине гейзеров
Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп на июль 2021 года
В Лондоне протестовали коронаскептики
В Лондоне протестовали коронаскептики
Маски от Kylie Jenner, кремы с кокосом и другие бьюти-новинки для ухода за кожей
Маски от Kylie Jenner, кремы с кокосом и другие бьюти-новинки для
5 самых опасных дней в июле 2021 года
5 самых опасных дней в июле 2021 года

Топ на сегодня

Венера во Льве с 27 июня по 22 июля 2021 года: какие проблемы могут возникнуть в любви и как их избежать
Венера во Льве с 27 июня по 22 июля 2021 года: какие проблемы могут
Как краситься в жару: 6 бьютихаков
Как краситься в жару: 6 бьютихаков
Как это развидеть? Джей-Хоуп напугал новым образом
Как это развидеть? Джей-Хоуп напугал новым образом
Ура! BTS все-таки не пойдут в армию
Ура! BTS все-таки не пойдут в армию
После выступления в суде: Бритни Спирс с бойфрендом Сэмом Асгари отдыхает на Гавайях
После выступления в суде: Бритни Спирс с бойфрендом Сэмом Асгари

Еще по теме

Инженер или рабочий копил на автомобиль «Победа» пять лет
«Горбатому» исполнилось 59 лет
Умер создатель «Нивы»
Презентация нового Ford Puma состоится 26 июня