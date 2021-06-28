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Почему директор BTS решился взять такого маленького Чонгука?

Каждый поклонник южнокорейской к-поп группы BTS знает, как сформировалась группа.  Из маленьких подростков участники превратились в настоящих солидных мужчин. И все это благодаря директору Бан Ши Хеку (Bang Si Hyuk). Но как же ему пришла в голову брать совсем юных парней?

Недавно АРМИ решили обсудить, почему Бан Ши Хёк захотел иметь дело с подростками. Ведь Чонгуку (Jungkook) на тот момент было всего 15 лет. Слушатели считают, что айдол пришел с слишком милым личиком. Он хорошо выглядел, отлично танцевал и великолепно пел. И Бан Ши Хеку нужен был именно такой универсальный вариант. Другие же считают, что Чонгук просто был милым и приятным в общении.

««С таким лицом он — главный вокальный и танцевальный центр», «Хён-лайн был намного старше, поэтому они не могли ждать, когда Чонгуку исполнится 20 лет», – отмечают в Сети.

В любом случае айдолы невероятно благодарны Бан Ши Хеку за то, что милый ребенок так вырос и смог завоевать миллионы сердец.

«Бан Ши Хек, должно быть, очень горд! Этот мальчик вырос, может петь и танцевать, и стал мировой звездо», «Я не его родитель, но так горжусь им», – отметили поклонники.

Сообщение Почему директор BTS решился взять такого маленького Чонгука? появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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