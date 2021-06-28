ПриватБанк восстановил работу после сбоя и вернул списанные деньги

Анастасия Иванова

"Приватбанк" после сбоя в работе в своей системе полностью восстановил ее стабильную работу. А списанные по ошибке деньги вернули клиентам.Об этом говорится в сообщении банка в Facebook."Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой", - говорится в сообщении.Также в финансовом учреждении извинились за инцидент.Отметим, ранее сообщалось, что из-за сбоя в работе "ПриватБанка" некоторые клиенты столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам.