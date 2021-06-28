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Прощай, мужественность! Чимин из BTS надел юбку

Вчера парни из южнокорейской к-поп группы BTS презентовали новые концепт-фото для трека Butter. Особенно АРМИ поразил образ Чимина (Jimin). Он был в юбке…

Чимин надел белую футболку, меховые сапоги и юбку в клетку. Некоторые поклонники оценили смелый шаг айдола. Ведь таким образом он доказывает, что против гендерных норм и может носить то, что хочет. Пользователи сети оценили его вклад в «искоренение токсичной маскулинности и стереотипов». Однако не всем понравилось такая женственность айдола. Большинство остаются при мнении, что парень должен оставаться парнем и показывать пример мужественности, а не надевать женские атрибуты одежды.

«Прощай, парень. Привет, гей!», «Не думал, что он до такого опуститься», «Это смешно! Мужик должен оставаться мужиком», «Фу, пахнет чем-то противным», «Как вы влияете на молодежь. Позор!», – жестко оценивали образ пользователи сети.

К слову, это далеко не первый раз, когда BTS унижают за склонность к женским делам. Например, парней часто хейтили за то, что они делают макияж, прокалывают уши и отращивают длинные волосы.

Сообщение Прощай, мужественность! Чимин из BTS надел юбку появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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