Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Мией Реган

Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Мией Реган

Теперь внимание репортеров приковано не только к личной жизни старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклина, но и к изменениям в жизни их среднего сына Ромео. 18-летний молодой человек сам спровоцировал разговоры об этом, когда сегодня впервые появился на публике вместе со своей 18-летней девушкой Мией Реган.


Ромео Бекхэм с девушкой Мией

Вместе Ромео и Мия посетили первый день Уимблдонского турнира, который стартовал в Лондоне. Неудивительно, что Ромео решил посетить престижный теннисный турнир — он с детства серьезно увлекается этим видом спорта.

По дороге на мероприятие влюбленные крепко держались за руки, а потом охотно позировали фотографам на прессволе. Для первого выхода в свет со звездным бойфрендом Мия выбрала довольно яркий образ: на ней были розовая полупрозрачная блузка и ярко-салатовые брюки.


Ромео и Мия вместе с 2019 года, однако это их первое совместное появление на официальном мероприятии перед журналистами. При этом на своих страницах в инстаграме молодые люди уже довольно давно публикуют совместные фото и не скрывают нежных чувств друг к другу.

О возлюбленной Ромео известно немногое. Она является его ровесницей, активно ведет соцсети, любит животных и путешествия, а также сотрудничает с модельным агентством Storm Management.




Возможно, именно страсть к моде в какой-то момент и сблизила молодых людей. Средний сын Дэвида и Виктории с детства сотрудничает с модными брендами, а не так давно принял участие в своей первой съемке для глянца: он появился на страницах L'Uomo Vogue. При этом моделинг — это скорее хобби Ромео. Его основным увлечением является спорт. Несколько лет назад молодой человек профессионально занимался теннисом, а потом пошел по стопам своего звездного отца и переквалифицировался в футболиста.

Тем временем старший брат Ромео, 22-летний Бруклин, сейчас вовсю готовится к свадьбе со своей возлюбленной Николой Пельтц и в скором времени покинет ряды холостяков. Ничего не известно журналистам пока только о личной жизни младшего сына звездной четы — 16-летнего Круза. Подросток либо тщательно скрывает свою избранницу, либо пока не интересуется романтическими отношениями и полностью сосредоточен на учебе и своих интересах.


Мия Реган и Ромео Бекхэм



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Мией Реган
Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Мией Реган
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте «Историческое путешествие» в Музее Победы
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте
В Башкортостане стартовала профильная смена по изучению культуры и истории региона
В Башкортостане стартовала профильная смена по изучению культуры и
Университет Иннополис приглашает школьников на летние IT-марафоны
Университет Иннополис приглашает школьников на летние IT-марафоны
В Кирове продолжается строительство новых школ
В Кирове продолжается строительство новых школ
В белгородских «Точках роста» проходят интерактивные мероприятия для школьников
В белгородских «Точках роста» проходят интерактивные мероприятия для
Еще три центра «IT-куб» появятся в Тверской области
Еще три центра «IT-куб» появятся в Тверской области
Сергей Лавров заявил о недопустимости насаждения тоталитаризма в мировых делах
Сергей Лавров заявил о недопустимости насаждения тоталитаризма в
Ольга Зуева опубликовала редкие фотографии с дочерью от Данилы Козловского
Ольга Зуева опубликовала редкие фотографии с дочерью от Данилы
В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы
В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы
В Череповце в школе № 14 начали оборудовать детский технопарк «Кванториум»
В Череповце в школе № 14 начали оборудовать детский технопарк
В Томской области завершилась профильная смена для юных экологов
В Томской области завершилась профильная смена для юных экологов

Топ на сегодня

7 молодых российских моделей, которые уже покорили мировые подиумы
7 молодых российских моделей, которые уже покорили мировые подиумы
Таро-прогноз на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Лунный день сегодня 28 июня 2021 года
Лунный день сегодня 28 июня 2021 года
Эрдоган дал старт строительству канала для обхода конвенции Монтре
Эрдоган дал старт строительству канала для обхода конвенции Монтре
Начало Петрова поста 28 июня 2021 года
Начало Петрова поста 28 июня 2021 года

Еще по теме

Семья Бекхэм отметила Пасху на теннисном корте
Зимним забавам весна не помеха: фотоотчет Дэвида Бекхэма с прогулки с детьми
Премьера дебютного клипа Круза Бекхэма: в видео на песню If Everyday Was Christmas снялись Бруклин, Ромео и Харпер
Каникулы закончились: Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми вернулись в Лондон