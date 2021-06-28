Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Мией Реган

Вадим Карасев

Теперь внимание репортеров приковано не только к личной жизни старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклина, но и к изменениям в жизни их среднего сына Ромео. 18-летний молодой человек сам спровоцировал разговоры об этом, когда сегодня впервые появился на публике вместе со своей 18-летней девушкой Мией Реган.





Ромео Бекхэм с девушкой Мией

Вместе Ромео и Мия посетили первый день Уимблдонского турнира, который стартовал в Лондоне. Неудивительно, что Ромео решил посетить престижный теннисный турнир — он с детства серьезно увлекается этим видом спорта.

По дороге на мероприятие влюбленные крепко держались за руки, а потом охотно позировали фотографам на прессволе. Для первого выхода в свет со звездным бойфрендом Мия выбрала довольно яркий образ: на ней были розовая полупрозрачная блузка и ярко-салатовые брюки.





Ромео и Мия вместе с 2019 года, однако это их первое совместное появление на официальном мероприятии перед журналистами. При этом на своих страницах в инстаграме молодые люди уже довольно давно публикуют совместные фото и не скрывают нежных чувств друг к другу.

О возлюбленной Ромео известно немногое. Она является его ровесницей, активно ведет соцсети, любит животных и путешествия, а также сотрудничает с модельным агентством Storm Management.













Возможно, именно страсть к моде в какой-то момент и сблизила молодых людей. Средний сын Дэвида и Виктории с детства сотрудничает с модными брендами, а не так давно принял участие в своей первой съемке для глянца: он появился на страницах L'Uomo Vogue. При этом моделинг — это скорее хобби Ромео. Его основным увлечением является спорт. Несколько лет назад молодой человек профессионально занимался теннисом, а потом пошел по стопам своего звездного отца и переквалифицировался в футболиста.

Тем временем старший брат Ромео, 22-летний Бруклин, сейчас вовсю готовится к свадьбе со своей возлюбленной Николой Пельтц и в скором времени покинет ряды холостяков. Ничего не известно журналистам пока только о личной жизни младшего сына звездной четы — 16-летнего Круза. Подросток либо тщательно скрывает свою избранницу, либо пока не интересуется романтическими отношениями и полностью сосредоточен на учебе и своих интересах.





Мия Реган и Ромео Бекхэм







