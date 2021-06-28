Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых

Вадим Карасев

По данным аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, 30,5% россиян готовы выделить на поездки по стране от 40 до 60 тысяч рублей. Около четверти отечественных туристов располагают более скромной суммой для отдыха - от 20 до 40 тысяч рублей.

Отдать большие деньги, от 60 до 80 тысяч рублей готовы лишь 11,5% граждан, от 80 до 100 тысяч рублей - 3,9%. 5,8% путешественников выбирают бюджетный отдых - запланированные траты составляют менее 20 тысяч рублей.

На зарубежных курортах большая часть опрошенных (21,5%) готова потратить от 40 до 60 тысяч рублей. 15,4% отложили на эти цели от 60 до 80 тысяч рублей. Около 20-40 тысяч рублей являются предельной суммой на путешествия для 12% опрошенных, 80-100 тысяч могут позволить себе выделить на туры всего 6%. Менее одного процента участников исследования заявили, что не планируют тратить на зарубежный отдых более 20 тысяч рублей.

Ранее Ruposters писал о том, сколько в среднем будет стоить отдых с семьей в Крыму. Эта сумма оказалась почти вдвое выше по сравнению с Турцией.