Российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде школьников по информатике

Анастасия Иванова

Юные программисты показали блестящие результаты на 33-й Международной олимпиаде школьников по информатике IOI 2021 (International Olympiad in Informatics) в Сингапуре, сообщает Минпросвещения России.

Четверо школьников завоевали три золотые и одну серебряную медали. В этом году соревнования принимал Национальный университет Сингапура. Соревнования проходили в дистанционном формате, площадкой стал образовательный центр «Сириус».

Благодаря дистанционному формату в 33-й Международной олимпиаде по информатике IOI приняло участие рекордное число школьников – 351 участник из 88 стран мира.

«Победы российских учеников на олимпиаде по информатике – повод для гордости за ребят, их учителей и родителей, тренеров и наставников. Это итог большой общей работы и показатель развития нашей системы образования. Регулярные успехи на международных олимпиадах – это показатель системного качества, за которым стоит большая работа по раскрытию талантов в каждом школьнике. Поздравляю талантливых ребят и желаю им новых побед!» – прокомментировал итоги олимпиады Министр просвещения Сергей Кравцов.

В связи с эпидемиологической ситуацией команды участвовали в соревновании дистанционно. Российская сборная во время олимпиады находилась в образовательном центре «Сириус».

Нашу страну представляли:

– Михаил Будников (Физико-математический лицей № 3, г. Челябинск), золото;

– Егор Лифарь (Школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва), золото;

– Тимофей Федосеев (Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва), золото;

– Данила Усачёв (Самарский лицей информационных технологий, г. Самара), серебро.

Руководитель сборной России – Андрей Станкевич, доцент факультета информационных технологий и программирования ИТМО, заместитель руководителя сборной – Алексей Малеев, директор Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Для участия в Международной олимпиаде IOI команда формировалась из числа учащихся, проявивших себя на Всероссийской олимпиаде школьников по информатике. Претенденты прошли углубленную подготовку на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ.

Олимпиада состоит из двух туров, которые состоялись 22 и 25 июня. На них участники продемонстрировали различные навыки по информатике и ИКТ, выполнив шесть алгоритмических задач.

На 32-й Международной олимпиаде по информатике в 2020 году, которая прошла в онлайн-формате, сборная России завоевала три золотые медали и одну серебряную.

Россия поделила второе место с командами США и Ирана, состязание впервые прошло в дистанционном формате. В олимпиаде приняли участие команды из 87 стран мира.