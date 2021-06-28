С мужем Бородиной? Любовница Курбана Омарова призналась, что недавно впервые занялась любовью

Лидия Мартынова

За отношениями Ксении Бородиной и Курбана Омарова вот уже несколько месяцев следит вся страна. Еще в начале мая появились разговоры, якобы супруги расстались, теперь и вовсе Курбана замечают в компании других женщин, а Ксения подала на развод с мужем. Кроме того, все популярнее становится предполагаемая любовница Курбана, бывшая участница телепроекта «Дом-2» Тата Блюменкранц. Она регулярно раздает интервью и говорит об отношениях с пока еще супругом Бородиной.

Так, например, она в очередной раз намекнула на то, что у нее с Курбаном не просто деловые отношения, как ранее говорил Омаров. Она уточнила, что совсем недавно у нее был чувственный секс. «Недавно я в первый раз в жизни занималась любовью. Я до этого никогда не знала, что это такое. Однажды испытав это, я больше не хочу чувствовать ничего другого», – заявила Тата.

Напомним, что недавно Тата прокомментировала разрыв Бородиной и Омаровой. Она отметила, что пока не знает, что будет дальше, и начнутся ли у них с Омаровым отношения после его расставания с Ксюшей. При этом, судя по всему, у нее не просто сексуальное влечение к Омарову, а искренние чувства.

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