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Сергей Лавров заявил о недопустимости насаждения тоталитаризма в мировых делах

Сергей Лавров заявил о недопустимости насаждения тоталитаризма в мировых делах

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил страны Запада в насаждении тоталитаризма в мировых делах путём наращивания санкций и прочих мер незаконного давления на другие государства. Об этом он написал в статье, опубликованной 28 июня в газете «Коммерсантъ» и журнале "Россия в глобальной политике".

"Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам", — отметил министр иностранных дел РФ.

По его словам, Запад требует внедрения нужной ему модели демократии внутри других стран и "смирного" поведения по внешних делах. При этом интереса к разговору о задачах демократизации международных отношений у Запада нет.

Лавров считает, что тупиковость такого бескомпромиссного курса понятна здравомыслящим политикам в Европе и Америке. Они признают, что в мире есть не только западная цивилизация. Западу же пока отказаться от позиции собственного превосходства.

"Бесперспективно ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других — по сравнению с западными — форм организации общества, принять как данность, уважать их", — резюмирует глава российского МИД.

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По материалам: uposters.ru

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