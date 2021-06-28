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Шевченко оценил уровень игры Швеции на Евро

Шевченко оценил уровень игры Швеции на Евро
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением об игре национальной команды Швеции на Евро-2020.

Украинский специалист выделил сильные стороны команды, отметив действия нападающих.

"Швеция - очень организованная команда, и я с огромным уважением к ней отношусь. У них есть определенный стиль игры - они его постоянно придерживаются. Те вещи, которые они делают, выходит на ура, особенно вертикальные передачи".
"У них два отличных нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства. Очень хорошо играет на втором этаже. Повторюсь, команда заслуживает огромного уважения", - отметил Шевченко.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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