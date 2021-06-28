Солист группы "На-На" Владимир Политов женился на своей поклоннице Ольге

Вадим Карасев

Сегодня стало известно, что солист суперпопулярной в 90-е группы "На-На" Владимир Политов женился во второй раз. Его новой избранницей стала 26-летняя поклонница, которая сама проявила инициативу в знакомстве со своим кумиром. Подробности их встречи 50-летний исполнитель рассказал Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион".

Оказалось, что поклонница Владимира, Ольга из Благовещенска, сумела раздобыть номер его телефона, прислала фото и договорилась о свидании после концерта во время гастролей.

Была зима, она была закутана во все теплое. На первый взгляд, ничего особенного. Она красивая, спортивная, у нее длинные светло-русые волосы. Все завертелось-закрутилось... После учебы она приехала в Москву. Потом я ей говорю: "Хватит ко мне ездить после работы, переезжай ко мне". А в январе мы решили узаконить наши отношения.





Владимир Политов

Официальная церемония прошла в Химкинском районном ЗАГСе.

Свадьбы не было. Мы просто заехали в ЗАГС, потом Ольга поехала на работу, а я — на съемки. Сейчас в планах основное — это дети. Дочь у меня уже есть, хочу сначала сына. А потом можно еще дочку,

— поделился своими планами певец.

У кумира миллионов девушек и секс-символа Владимира Политова всегда было много поклонниц.

В основном это были гастрольные увлечения, что бывает у всех артистов,

— рассказал он. В то время группа "На-На" под руководством продюсера Бари Алибасова гремела на всю страну. Зажигательные танцы, откровенные костюмы и симпатичные солисты — в этом секрет успеха группы, имеющей многолетнюю историю.





Группа "На-На"

Харизматичный исполнитель песни "Фаина" признался, что всегда относился к своим возлюбленным достаточно легко.

В первом браке я изменял своей жене,

— откровенно признался Владимир в эфире. При этом он уточнил, что мужчине позволительно это делать, а женщине — нет.

С бывшей женой, тоже Ольгой, он прожил в браке 10 лет, хотя в СМИ сообщалось, что женился он на ней в 1999 году из-за московской прописки. От первого брака у Владимира есть взрослая дочь Алена, которая училась в Индии. Она тоже приняла участие в съемках программы и заявила:

Я рада, что папа женился, главное, чтобы он был счастлив. Хотя с Ольгой у нас небольшая разница в возрасте — мне 21, ей 26.







