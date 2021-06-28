Страдает по Омарову! Бородина с заплаканными глазами устроила истерику в TikTok

Лидия Мартынова

После того, как по сети начали ходить слухи о расставании Ксении Бородиной и ее то ли работающего, то ли, все-таки, безработного супруга Курбана Омарова, на страничке ведущей «Дома-2» начали появляться печальные цитаты о любви а-ля «Меня сложно забыть и легко потерять», а также загадочные послания о том, что сейчас она не может рассказать нечто важное при всем своем желании.

TikTok светская львица также не обошла стороной. Бородина записала ролик с уже наложенными репликами на фоне и попыталась соответствовать сказанному, повторяя выражения за героями и подкрепляя их мимикой, подходящей для диалога двух персонажей. «Ты! Что главное в отношениях? Любовь? Нет!» — беззвучно произнесла она, подыграв сюжету скетча. Разумеется, все мы понимаем, что разочарование в любви и строки об отношениях были адресованы ее бывшему мужу Курбану.

Однако, публикация заинтересовала не только содержанием, но и картинкой. Многим зрителям показалось, что Ксюша записывала видео с заплаканными глазами и слегка покрасневшим лицом. «Довел ее, видно же», «Он мне никогда не нравился», «Терпеть не могла Омарова, но они два сапога пара. Оба какие-то скользкие», — комментируют публикацию Бородиной. Пожалуй, надежды фанатов на воссоединение пары, не будут оправданы.

Социальные сети Ксении Бородиной

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