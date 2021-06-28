Супермен! Ви спас в аэропорту маленькую девочку

Влада Некрасова

Недавно BTS поздно ночью возвращались на свою родину, в аэропорт с концерта. Однако не все так гладко закончилось, когда парни прибыли. BTS пробирались сквозь толпу репортеров и своих фанатов. Однако в этот момент какая-то женщина упала, и она могла пострадать, так как люди не замечали ее.

Тогда Ви (V) остановился и помог ей. Он дал ей время прийти в себя. Ви даже протянул к ней руки, чтобы дать понять, что она может на него рассчитывать.

Но и это еще не все. Рисковала быть затоптанной маленькая девочка. Она была такой низкой и худой, что АРМИ просто не видели ее в толпе. Когда Ви заметил малышку, он был в шоке и решил ей тоже помочь. Он вывел девочку в первые ряды, чтобы с ней все было в порядке.

АРМИ в восторге от доброты Ви. Мало кто из артистов может так себя повести. Фанаты благодарят Ви за его чуткое сердце и признаются в любви еще больше. Ведь он не только отличный певец, но еще и хороший человек, который способен на такие поступки.

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