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ТОП-4 самых откровенных сцен 4 сезона «Элиты». 18+

ТОП-4 самых откровенных сцен 4 сезона «Элиты». 18+

Осторожно, спойлеры!

Совсем недавно поклонники сериала «Элита» смогли насладиться четвертым сезоном!  В нем ученикам пришлось столкнуться с новыми учениками элитной школы. И, как всегда, сериал получится ну ооочень откровенным. Специально для тебя мы собрали самые горячи сцены этого сезона.

Секс Самуэля и Ари

© Кадр из сериала «Элита»

Скажем честно, эпизод горячий, но довольно неприятный. Во-первых, Самуэль только расстался с девушкой, а уже вступает в интимную близость с другой. Во-вторых, их секс случился под состоянием алкогольного опьянения. Ари, кстати, можно разглядеть со всех сторон.

Лесбийские сцены

© Кадр из сериала «Элита»

Ребе и Менсия слились в страстном поцелуи, а шоколад сделал эту сцену очень сладкой. Эстетично!

Мечты Андера

© Кадр из сериала «Элита»

Жаркий секс в душе – то, о чем мечтает Андреа. А, как мы знаем, фантазии всегда более смелые, чем реальность. Поэтому его эротические мечты могут возбудить любого, кто посмотрит эту сцену. Ох, уж этот Андреа!

Голые попы Каэтана и Филлип

© Кадр из сериала «Элита»

Горячую сцену секса Каэтан и Филлип снимали на камеру. В этой сцене зриели увидели много голых частей тела.

Сообщение ТОП-4 самых откровенных сцен 4 сезона «Элиты». 18+ появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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