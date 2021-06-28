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У Моргенштерна есть внебрачный сын Кирилл: «Готов платить алименты»

У Моргенштерна есть внебрачный сын Кирилл: «Готов платить алименты»

Недавно скандально известный рэпер Моргенштерн и Дилара объявили, что скоро сыграют свадьбу. Однако до Дилары у Алишера были и другие девушки. Оказалось, что некоторые даже родили Моргенштерну внебрачного сына.

Сегодня на канале Gazgolder вышло шоу «Вопрос ребром», где Моргенштерн принял участие. Артист отвечал на довольно провокационные вопросы пришедших. На шоу пришла девушка Ванита, заявление которой повергло в шок музыканта и Дилару. Девушка зачитала музыкальный рэп-вопрос, в котором заявила, что у нее был секс с Моргенштерном под запрещенными веществами.

«Алименты дашь нам, рэп-папашка? У тебя есть один ребенок. Мы можем на ДНК сходить», – зачитала Ванита.

© YouTube / Gazgolder

В студию девушка также принесла фото ребенка. Она сказала, что его зовут Кирилл. Моргенштерн на заявление девушки ответил, что видит эту девушки впервые. Однако рэпер готов пройти ДНК-тест и платить алименты, если он окажется положительным. Кроме того, Ванита намекнула, что Дилара смотрит ее stories и знает об изменах. В результате Алишер ответил, что «никогда бы не засунул пенис в женщину, которая так плохо читает рэп».

«У ребенка лицо круглое, а не квадратное. Ты меня обманываешь. Спасибо за веселье», — заключил рэпер.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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