Украина планирует договориться с ЕС о пяти «безвизах» - Шмыгаль

Анастасия Иванова

За пять лет экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 60% и в этом году, как ожидается, он достигнет 20 млрд евро. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке."За последние 5 лет экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 60%. Уже в этом году экспорт украинской продукции в Евросоюз может достичь 20 млрд евро. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины. Более 40% всей торговли у нас идет со странами ЕС", - написал Шмыгаль.Он отметил, что 7 лет тому назад, 27 июня 2014 года, была подписана экономическая часть Соглашения об ассоциации с ЕС. За последние 5 лет это соглашение выполнено на 54%. "И это действительно хороший показатель, который демонстрирует, что мы за полшага к ключевым правилам ЕС в различных областях", - прокомментировал Шмыгаль.Премьер-министр отметил, что одним из главных приоритетов Украины в последний год стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации. В частности, проводится диалог с украинским бизнесом, чтобы максимально учесть его потребности и увеличить доступ украинских товаров на европейские рынки."Также в течение ближайших нескольких лет мы планируем договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах" в разных сферах. Речь идет о "промышленном безвизе", "авиационном безвизе", "цифровом безвизе", "энергетическом безвизе" и "таможенном безвизе", - сообщил Шмыгаль.Так, "промышленный безвиз" (соглашение АСАА) - это определение украинской системы технического регулирования и оценки соответствия на уровне с европейской. Он позволяет производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя. Подписание "промышленного безвиза" Шмыгаль прогнозирует в ближайший год."Авиационный безвиз" (соглашение об Общем авиационном пространстве). позволит украинским авиаперевозчикам получить расширенный доступ на рынок ЕС и также европейские компании зайдут в Украину. Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен на авиабилеты. "Есть все надежды, что это оглашение также будет подписано уже в этом году", - добавил премьер-министр."Таможенный безвиз" предусматривает обмен таможенными данными между Украиной и странами Европы, это означает уменьшение пространства для мошенничества относительно таможенной стоимости, а также упрощение работы таможни для белого бизнеса. По словам Шмыгаля, уже в 2022 году Украина может начать процесс присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита."Энергетический безвиз" с ЕС - это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединения к европейской энергосети ENTSO-E. Рынок электроэнергии станет более конкурентным и прозрачным. Мы станем частью большой европейской энергетической системы с четкими и понятными правилами игры. Это важный этап для нашей энергетической независимости. Планируем, что такое присоединение произойдет уже в 2023 году", - отметил премьер-министр."Цифровой безвиз" является присоединением к цифровому рынку ЕС. Шмыгаль подчеркнул, что положительный эффект от присоединения к этому рынку эксперты оценивают в несколько миллиардов долларов для экономики страны. Он напомнил, что в 2020 году Минцифры была разработана дорожная карта интеграции в цифровой рынок ЕС.