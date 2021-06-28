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Университет Иннополис приглашает школьников на летние IT-марафоны

Университет Иннополис приглашает школьников на летние IT-марафоны

Школьники могут принять участите в бесплатных онлайн-интенсивах, организованных Университетом Иннополис. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Республики Татарстана.

Образовательные интенсивы Университета Иннополис включают несколько востребованных направлений: программирование коптеров, программирование мобильных роботов, введение в веб-разработку, искусственный интеллект, разработка игр в PyGame, пиксель-арт для игр, введение в UX-дизайн, математика для программистов, олимпиадное программирование и др.

«Интенсивы продлятся 3–5 дней, в течение которых школьники на практике познакомятся с азами профессии. Итогом марафона станут продукты, сделанные участниками: игра, мобильное приложение, сайт, запрограммированный робот. Школьники, успешно завершившие обучение, получат сертификат», – указано в информационном релизе.

Преподавателями курса станут сотрудники IT-компаний, студенты Университета Иннополис и школьники – победители олимпиад, хакатонов и проектных конкурсов в области программирования.

«Мы недавно провели марафон по разработке игр и увидели очень большой интерес со стороны участников. Теперь мы подготовили интенсивы по большому спектру профессий и надеемся, что после нашего марафона ребятам станет больше понятно, что такое программирование и зачем им заниматься. Ведь сейчас это отличная возможность своими руками попробовать ИТ-профессию», – прокомментировал директор ИТ-школы на базе Университета Иннополис Алексей Хабибуллин.

# Общество
По материалам: edu.ru

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