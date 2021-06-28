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Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки ядерного топлива

Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки ядерного топлива

Уральские ученые разрабатывают новейший способ переработки ядерного топлива, который может защитить от аварийных ситуаций на современных АЭС, пишет Discover24. 

Сейчас исследователи работают над опытно-демонстрационным энергокомплексом, оснащенным реакторной установкой с быстрыми нейтронами "БРЕСТ-ОД-300". Этот объект является ключевым на новейшей платформе ядерной энергетики.

"Мы разрабатываем пирохимическую технологию, где используются реакции, идущие при высоких температурах. Созданием подобных технологий активно занимаются и в других "ядерных" странах. Пожалуй, максимально продвинулись в этом вопросе коллеги из Южной Кореи, США и Китая. ОЯТ из обычных реакторов подвергается гидрометаллургической переработке. Однако высокообогащенное топливо реакторов на быстрых нейтронах перерабатывать в водных средах нельзя. Точнее, это можно делать только после длительной выдержки, в течение 5-7 лет, что экономически невыгодно. Поэтому мы предлагаем использовать расплавленные соли – хлориды лития, калия и их смеси. Солевые расплавы очень стойки к радиационному воздействию и позволяют работать с высокоактивным ОЯТ. Прежде всего нужно отделить наиболее радиоактивные продукты деления пирохимическим способом и получить низкоактивное топливо. А далее его можно либо перерабатывать традиционными водными методами, либо весь цикл завершить с помощью пирохимических технологий", — рассказал научный руководитель ИВТЭ УрО РАН, доктор химических наук Юрий Зайков.

Таким образом, разработка позволяет не только исключить возникновение аварий на атомных станциях, но и раскрыть весь потенциал природного урана в замкнутом топливном цикле, а также решить экологические проблемы, связанные с хранением использованного ядерного топлива.

Ранее Ruposters писал, что российские специалисты создали уникальный сплав для самолетов и скоростных поездов.

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По материалам: uposters.ru

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