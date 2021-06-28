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В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы

В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы

В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

«С начала года уже введено шесть школ, а до конца года планируется построить еще 20 новых зданий, часть из них – к началу учебного года. Всего будет создано более 18,5 тысячи новых учебных мест», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Новые образовательные учреждения получат жители Балашихи, Королева, Клина, Солнечногорска, Фрязино, Истры и ряда других городов.

По итогам трех ближайших лет планируется построить еще более 50 школ.

# Общество
По материалам: edu.ru

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