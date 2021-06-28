В Арктике ученые обнаружили кости динозавров

Вадим Карасев

Ученые обнаружили в Арктике останки динозавров, которые обитали там постоянно. Эта находка опровергла убеждение, что древние ящеры для размножения мигрировали в южные районы, сообщается в статье американских исследователей, опубликованной в журнале Current Biology.

"Еще не так давно люди были шокированы, узнав, что динозавры обитали в Арктике 70 млн лет назад. Теперь мы однозначно показали, что они там же и гнездились. Впервые кто-то продемонстрировал, что динозавры могли воспроизводиться на таких высоких широтах", — уточнил один из авторов статьи Пэт Дрюкенмиллер.

По словам профессора Грегори Эриксона, эта находка - редкость, ведь останки маленьких динозавров в настоящее время обнаруживают нечасто, они хрупкие и мелкие. Для выживания в суровом арктическом климате в условиях полярной ночи животные могли обладать теплокровностью, предполагают эксперты.

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