Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Арктике ученые обнаружили кости динозавров

В Арктике ученые обнаружили кости динозавров

Ученые обнаружили в Арктике останки динозавров, которые обитали там постоянно. Эта находка опровергла убеждение, что древние ящеры для размножения мигрировали в южные районы, сообщается в статье американских исследователей, опубликованной в журнале Current Biology.

"Еще не так давно люди были шокированы, узнав, что динозавры обитали в Арктике 70 млн лет назад. Теперь мы однозначно показали, что они там же и гнездились. Впервые кто-то продемонстрировал, что динозавры могли воспроизводиться на таких высоких широтах", — уточнил один из авторов статьи Пэт Дрюкенмиллер.

По словам профессора Грегори Эриксона, эта находка - редкость, ведь останки маленьких динозавров в настоящее время обнаруживают нечасто, они хрупкие и мелкие. Для выживания в суровом арктическом климате в условиях полярной ночи животные могли обладать теплокровностью, предполагают эксперты.

Ранее Ruposters писал, что в Якутии была найдена вечная мерзлота возрастом 650 тысяч лет.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Арктике ученые обнаружили кости динозавров
В Арктике ученые обнаружили кости динозавров
Более 2,5 тысячи человек осваивают IT-специальности в Академии «Яндекса»
Более 2,5 тысячи человек осваивают IT-специальности в Академии
Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Мией Реган
Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Мией Реган
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте «Историческое путешествие» в Музее Победы
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте
В Башкортостане стартовала профильная смена по изучению культуры и истории региона
В Башкортостане стартовала профильная смена по изучению культуры и
Университет Иннополис приглашает школьников на летние IT-марафоны
Университет Иннополис приглашает школьников на летние IT-марафоны
В Кирове продолжается строительство новых школ
В Кирове продолжается строительство новых школ
В белгородских «Точках роста» проходят интерактивные мероприятия для школьников
В белгородских «Точках роста» проходят интерактивные мероприятия для
Еще три центра «IT-куб» появятся в Тверской области
Еще три центра «IT-куб» появятся в Тверской области
Сергей Лавров заявил о недопустимости насаждения тоталитаризма в мировых делах
Сергей Лавров заявил о недопустимости насаждения тоталитаризма в
Ольга Зуева опубликовала редкие фотографии с дочерью от Данилы Козловского
Ольга Зуева опубликовала редкие фотографии с дочерью от Данилы
В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы
В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы

Топ на сегодня

7 молодых российских моделей, которые уже покорили мировые подиумы
7 молодых российских моделей, которые уже покорили мировые подиумы
Лунный день сегодня 28 июня 2021 года
Лунный день сегодня 28 июня 2021 года
Эрдоган дал старт строительству канала для обхода конвенции Монтре
Эрдоган дал старт строительству канала для обхода конвенции Монтре
Начало Петрова поста 28 июня 2021 года
Начало Петрова поста 28 июня 2021 года
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых

Еще по теме

В куске янтаря отыскали хвост микроскопического динозавра
Ученые: Тайные войны динозавров и амфибий раскроют древние следы
В Мьянме в янтаре отыскали хвост маленького динозавра
Учёные нашли в Аргентине останки нового вида динозавров