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В Австрии отметили важность сближения ЕС с Южным Кавказом

В Австрии отметили важность сближения ЕС с Южным Кавказом

19:36  Автор: Александр Ходякин, Вена



Очень важно усилить взаимодействие Европы с Южным Кавказом, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в ходе пресс-конференции по итогам визитов в Армению, Азербайджан и Грузию.

«У многих впечатление, что Южный Кавказ — это какая-то абстрактная территория. Такой подход совершенно неверен, потому что это наши ближайшие окрестности, — заявил Шалленберг. — В общих европейских интересах сблизить регион с ЕС, а не передавать его другим игрокам».

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Глава внешнеполитического ведомства Австрии совершил поездку по заданию Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Его сопровождали литовский и румынский коллеги Габриэлиус Ландсбергис и Богдан Аурескув.

«Безопасность и стабильность в Армении, Азербайджане и Грузии имеют прямое влияние на безопасность ЕС, — подчеркнул Шалленберг. — Самый большой дефицит в регионе — это взаимное доверие. Мы хотим найти способы, которыми ЕС может помочь восстановить доверие».

По словам министра, локальные, региональные и геополитические разногласия на Кавказе до сих пор актуальны. При этом в последнее время появились некоторые позитивные сигналы, что «очередная искра не разожжет огонь».


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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