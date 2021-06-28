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В Башкортостане стартовала профильная смена по изучению культуры и истории региона

В Башкортостане стартовала профильная смена по изучению культуры и истории региона

В Башкортостане проходит профильная смена по изучению истории и культуры региона. В ней принимают участие 80 одаренных ребят из республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края, Челябинской и Оренбургской областей. Об этом сообщает Минобрнауки региона.

«Республиканская профильная смена по изучению истории и культуры Башкортостана организуется с целью развития и поддержки одаренных детей, приобщения и воспитания бережного отношения обучающихся  к языку, истории и культуре Башкортостана, формирования языковых, коммуникативных, лингвокультурологических компетенций участников, а также для поддержания культурных и просветительских связей между народами», – указано в информационном релизе.

Смена продлится до 15 июля.

# Общество
По материалам: edu.ru

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