В Башкортостане стартовала профильная смена по изучению культуры и истории региона

Алексей Вольцев

В Башкортостане проходит профильная смена по изучению истории и культуры региона. В ней принимают участие 80 одаренных ребят из республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края, Челябинской и Оренбургской областей. Об этом сообщает Минобрнауки региона.

«Республиканская профильная смена по изучению истории и культуры Башкортостана организуется с целью развития и поддержки одаренных детей, приобщения и воспитания бережного отношения обучающихся к языку, истории и культуре Башкортостана, формирования языковых, коммуникативных, лингвокультурологических компетенций участников, а также для поддержания культурных и просветительских связей между народами», – указано в информационном релизе.

Смена продлится до 15 июля.