Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В белгородских «Точках роста» проходят интерактивные мероприятия для школьников

В белгородских «Точках роста» проходят интерактивные мероприятия для школьников

В белгородских «Точках роста» проходят интерактивные мероприятия для школьников

В белгородских центрах «Точка роста» Минпросвещения России проходят интерактивные мероприятия для школьников, сообщает пресс-служба Правительства Белгородской области. 

Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» созданы в рамках федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование» на базе шести образовательных учреждений района.

Например, в Майской гимназии, Дубовской и Краснооктябрьской школах дети участвовали в шахматном и шашечном турнирах. Для учеников Бессоновской и Разуменской школ провели интерактивную экскурсию «Моя Россия» и мастер-класс «Разработка виртуальной и дополненной реальности», а стрелецкие школьники приняли участие в соревнованиях по управлению квадрокоптерами.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Мией Реган
Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Мией Реган
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте «Историческое путешествие» в Музее Победы
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте
В Башкортостане стартовала профильная смена по изучению культуры и истории региона
В Башкортостане стартовала профильная смена по изучению культуры и
Университет Иннополис приглашает школьников на летние IT-марафоны
Университет Иннополис приглашает школьников на летние IT-марафоны
В Кирове продолжается строительство новых школ
В Кирове продолжается строительство новых школ
В белгородских «Точках роста» проходят интерактивные мероприятия для школьников
В белгородских «Точках роста» проходят интерактивные мероприятия для
Еще три центра «IT-куб» появятся в Тверской области
Еще три центра «IT-куб» появятся в Тверской области
Сергей Лавров заявил о недопустимости насаждения тоталитаризма в мировых делах
Сергей Лавров заявил о недопустимости насаждения тоталитаризма в
Ольга Зуева опубликовала редкие фотографии с дочерью от Данилы Козловского
Ольга Зуева опубликовала редкие фотографии с дочерью от Данилы
В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы
В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы
В Череповце в школе № 14 начали оборудовать детский технопарк «Кванториум»
В Череповце в школе № 14 начали оборудовать детский технопарк
В Томской области завершилась профильная смена для юных экологов
В Томской области завершилась профильная смена для юных экологов

Топ на сегодня

7 молодых российских моделей, которые уже покорили мировые подиумы
7 молодых российских моделей, которые уже покорили мировые подиумы
Таро-прогноз на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Лунный день сегодня 28 июня 2021 года
Лунный день сегодня 28 июня 2021 года
Эрдоган дал старт строительству канала для обхода конвенции Монтре
Эрдоган дал старт строительству канала для обхода конвенции Монтре
Начало Петрова поста 28 июня 2021 года
Начало Петрова поста 28 июня 2021 года

Еще по теме

В Мурманской области открылись 29 новых центров «Точка роста»
В 30 сельских школах и школах малых городов Карелии открылись центры «Точка роста»
В Кочубеевском округе Ставрополья в пяти школах созданы центры «Точка роста»
В Волгоградской области в 2021 году в сельских школах создадут 97 центров «Точка роста»