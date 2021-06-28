В белгородских «Точках роста» проходят интерактивные мероприятия для школьников

Анастасия Иванова

В белгородских центрах «Точка роста» Минпросвещения России проходят интерактивные мероприятия для школьников, сообщает пресс-служба Правительства Белгородской области.

Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» созданы в рамках федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование» на базе шести образовательных учреждений района.

Например, в Майской гимназии, Дубовской и Краснооктябрьской школах дети участвовали в шахматном и шашечном турнирах. Для учеников Бессоновской и Разуменской школ провели интерактивную экскурсию «Моя Россия» и мастер-класс «Разработка виртуальной и дополненной реальности», а стрелецкие школьники приняли участие в соревнованиях по управлению квадрокоптерами.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.