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В Череповце в школе № 14 начали оборудовать детский технопарк «Кванториум»

В Череповце в школе № 14 начали оборудовать детский технопарк «Кванториум»

В Череповце в школе № 14 начали оборудовать детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает официальный сайт города.

Технопарк создается в рамках нацпроекта «Образование». 

В июле школа получит ноутбуки, интерактивные панели, цифровые лаборатории по биологии, физиологии, химии, физике.

«Вологодская область впервые принимает участие в создании детских технопарков при школах. Центр создается, чтобы повышать качество образования, развивать олимпиадное движение, обеспечивать интеграцию между школьным и дополнительным образованием. Для учеников школы № 14 в «Кванториуме» будут проходить уроки и занятия по внеурочной деятельности. Другие дети смогут учиться в школьном «Кванториуме» по программам дополнительного образования», – отметила заместитель губернатора Вологодской области  Лариса Каманина. 

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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