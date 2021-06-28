В Италии сделали более 50 миллионов прививок против COVID-19

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

20:55 Автор: Александр Тараканов

По состоянию на вечер понедельника в Италии число сделанных прививок против COVID-19 составило 50 089 618, при этом количество людей, прошедших полный курс вакцинации, составляет 17 903 365, что соответствует 30,21 процента населения страны, сообщает Il Sole 24 Ore.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца ещё утром предсказал во время посещения госпиталя «Santo Stafano» в городе Прато (область Тоскана), что число сделанных в стране антиковидных прививок сегодня превысит 50 миллионов, пишет ANSA.

Правительство Италии, заявил он, стремится к тому, чтобы до конца лета первая прививка от COVID-19 была сделана всем итальянцам, которые хотят этого, так как вакцинация является эффективным оружием против коронавируса и его штаммов.

Во многом благодаря этому, сказал министр, в Италии значительно улучшилась эпидемиологическая ситуация, и количество больных COVID-19, которым требуется госпитализация, удалось сократить на 90 процентов: с 30 тысяч до 1,7 тысячи.

Однако, заметил Сперанца, «сражение ещё не выиграно», поэтому в отношении отмены антиковидных мер необходимо проявлять осторожность, благоразумие и постепенность, так как вирус продолжает циркулировать в значительных количествах. Защитные маски, которые с сегодняшнего дня в Италии необязательно носить на улице, по его словам, продолжают оставаться важным элементом стратегии борьбы против COVID-19.

В Италии отменено обязательное ношение масок на улице

По данным бюллетеня итальянского минздрава за понедельник, в стране за сутки выявлено 389 случаев инфицирования COVID-19 - на 393 меньше, чем днём ранее. Но при этом и количество обработанных тестов на наличие коронавируса нового типа также сократилась почти на 52 тысячи.

Соотношение количества сделанных тестов и числа полученных положительных результатов составило, как и в воскресенье, 0,5 процента. Больше всего заразившихся COVID-19 обнаружено на Сицилии (84), а также в Эмилии-Романье (64), Лацио (52), Кампании (48) и Ломбардии (46).

Точно установленными носителями вируса в Италии сейчас являются 54 682 человека (минус 4,34 процента за сутки). Число госпитализированных с симптомами заболевания составляет 1723 (минус 1,15 процента). Интенсивная терапия требуется 289 тяжелобольным (минус 1,70 процента). Ещё 52 670 бессимптомных больных (минус 4,45 процента) наблюдаются на карантине или в домашней самоизоляции.

За сутки выздоровели 2839 человек, в то же время скончались 28 инфицированных. В общей сложности с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 4 258 456 человек, включая 127 500 умерших и 4 076 274 выздоровевших.

#Италия #вакцинация

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