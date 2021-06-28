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В Кирове продолжается строительство новых школ

В Кирове продолжается строительство новых школ

В 2021–2022 году в Кировской области будет построено шесть новых школ. Изначально здесь планировалось строительство трех образовательных организаций – школ на 1100 и 1500 мест и пристроя к школе на 400 мест.

Затем регион направил дополнительную заявку в Минпросвещения России и получил одобрение на строительство еще трех школ: в поселке Ганино на 1200 мест с бассейном, школы на проспекте Строителей на 1000 учащихся с бассейном и на возведение пристроя к школе № 30 города Кирова.

«В результате за два года в областном центре будет построено сразу шесть новых объектов: четыре большие современные школы и два пристроя к существующим зданиям там, где позволяет площадь земельного участка. Новость об одобрении нашей заявки очень важна для развития образовательной инфраструктуры Кирова. Ранее Правительством области и губернатором Игорем Васильевым была проведена очень большая работа, чтобы это стало возможно», – отметил первый зампред Правительства области Дмитрий Курдюмов.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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